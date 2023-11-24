В Свердловской области в погребе нашли тело мужчины

24 ноября 2023 в 19:17 Размер текста - 17 +

Труп мужчины обнаружили в Слободо-Туринском районе области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Слободо-Туринском районе Свердловской области 31 октября было обнаружено тело 53-летнего мужчины. Силовики «по горячим следам» нашли убийцу. Им оказался местный житель. На допросе свердловчанин признался в убийстве. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом URA.RU сообщили в Следственном комитете по Свердловской области. «В погребе хозяйственных построек было обнаружено тело мужчины с колото-резаной раной груди. „По горячим следам“ установлен и задержан подозреваемый. Подозреваемый допрошен, вину в убийстве он признал, ему предъявлено соответствующее обвинение. По этому факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы. Мужчина заключен под стражу», — сообщил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, оба участника криминальных событий не судимы. «Трагедия произошла в доме подозреваемого, куда потерпевший вместе со своими друзьями пришли распить спиртное. В какой-то момент между обвиняемым и гостем произошел конфликт из-за того, что хозяин дома отказался давать взаймы денег. В процессе конфликта подозреваемый нанес удар ножом пострадавшему в область груди. Ранение казалось смертельным. Отпираться и отрицать вину гражданин не стал. Он добровольно рассказал полицейским обстоятельства убийства», — отметил полковник Горелых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Слободо-Туринском районе Свердловской области 31 октября было обнаружено тело 53-летнего мужчины. Силовики «по горячим следам» нашли убийцу. Им оказался местный житель. На допросе свердловчанин признался в убийстве. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом URA.RU сообщили в Следственном комитете по Свердловской области. «В погребе хозяйственных построек было обнаружено тело мужчины с колото-резаной раной груди. „По горячим следам“ установлен и задержан подозреваемый. Подозреваемый допрошен, вину в убийстве он признал, ему предъявлено соответствующее обвинение. По этому факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы. Мужчина заключен под стражу», — сообщил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, оба участника криминальных событий не судимы. «Трагедия произошла в доме подозреваемого, куда потерпевший вместе со своими друзьями пришли распить спиртное. В какой-то момент между обвиняемым и гостем произошел конфликт из-за того, что хозяин дома отказался давать взаймы денег. В процессе конфликта подозреваемый нанес удар ножом пострадавшему в область груди. Ранение казалось смертельным. Отпираться и отрицать вину гражданин не стал. Он добровольно рассказал полицейским обстоятельства убийства», — отметил полковник Горелых.