Новый президент Аргентины Милей полетел в США

Хавьер Милей отправился в США с деловым визитом
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей улетел в США. Об этом стало известно из его аккаунта в соцсети X.
«Едем в США» — написал Хавьер Милей в мессенджере. Ранее глава Аргентины заявлял, что намерен посетить Соединенные Штаты и Израиль до вступления в должность.
Милей стал новым лидером Аргентины, победив на втором этапе президентских выборов 19 ноября. Глава РФ Владимир Путин поздравил Милея с победой и выразил надежду на развитие сотрудничества между странами, передает «Общественное телевидение России». Советник Милея Диана Мондино заявила, что Аргентина не будет разрывать отношения с РФ, передает VSE42.
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