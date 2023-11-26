26 ноября 2023

Новый президент Аргентины Милей полетел в США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хавьер Милей отправился в США с деловым визитом
Хавьер Милей отправился в США с деловым визитом Фото:

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей улетел в США. Об этом стало известно из его аккаунта в соцсети X.

«Едем в США» — написал Хавьер Милей в мессенджере. Ранее глава Аргентины заявлял, что намерен посетить Соединенные Штаты и Израиль до вступления в должность.

Милей стал новым лидером Аргентины, победив на втором этапе президентских выборов 19 ноября. Глава РФ Владимир Путин поздравил Милея с победой и выразил надежду на развитие сотрудничества между странами, передает «Общественное телевидение России». Советник Милея Диана Мондино заявила, что Аргентина не будет разрывать отношения с РФ, передает VSE42.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей улетел в США. Об этом стало известно из его аккаунта в соцсети X. «Едем в США» — написал Хавьер Милей в мессенджере. Ранее глава Аргентины заявлял, что намерен посетить Соединенные Штаты и Израиль до вступления в должность. Милей стал новым лидером Аргентины, победив на втором этапе президентских выборов 19 ноября. Глава РФ Владимир Путин поздравил Милея с победой и выразил надежду на развитие сотрудничества между странами, передает «Общественное телевидение России». Советник Милея Диана Мондино заявила, что Аргентина не будет разрывать отношения с РФ, передает VSE42.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...