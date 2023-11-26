В мире Новый президент Аргентины Милей полетел в США 27 ноября 2023 в 06:01 Размер текста - 17 + Хавьер Милей отправился в США с деловым визитом Фото: Agustin Marcarian/AP/TASS Избранный президент Аргентины Хавьер Милей улетел в США. Об этом стало известно из его аккаунта в соцсети X. «Едем в США» — написал Хавьер Милей в мессенджере. Ранее глава Аргентины заявлял, что намерен посетить Соединенные Штаты и Израиль до вступления в должность. Милей стал новым лидером Аргентины, победив на втором этапе президентских выборов 19 ноября. Глава РФ Владимир Путин поздравил Милея с победой и выразил надежду на развитие сотрудничества между странами, передает «Общественное телевидение России». Советник Милея Диана Мондино заявила, что Аргентина не будет разрывать отношения с РФ, передает VSE42. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей улетел в США. Об этом стало известно из его аккаунта в соцсети X. «Едем в США» — написал Хавьер Милей в мессенджере. Ранее глава Аргентины заявлял, что намерен посетить Соединенные Штаты и Израиль до вступления в должность. Милей стал новым лидером Аргентины, победив на втором этапе президентских выборов 19 ноября. Глава РФ Владимир Путин поздравил Милея с победой и выразил надежду на развитие сотрудничества между странами, передает «Общественное телевидение России». Советник Милея Диана Мондино заявила, что Аргентина не будет разрывать отношения с РФ, передает VSE42. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям