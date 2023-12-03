В Екатеринбурге разъяренный пассажир такси сломал шлагбаум и угрожал им людям вокруг. Инцидент произошел 3 декабря на улице Аптекарская в микрорайоне Вторчермет.
«Таксист подвозил нетрезвую компанию из четырех человек. Один из пассажиров вел себя очень неадекватно. Вырвал трубу от шлагбаума, ударил по машине, нанеся ей механические повреждения и замахивался этой трубой <…> Через минут 15-20 приехала полиция», — сказала читательница канала «Инцидент Екатеринбург».
В пресс-группе полиции Екатеринбурга корреспонденту URA.RU рассказали, что спустя несколько часов после конфликта в ОП №12 поступило заявление от таксиста. По факту инцидента служба участковых проводит проверку, устанавливает обстоятельства происшествия.
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