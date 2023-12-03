В Екатеринбурге мужчина бегал за таксистом со стрелой от шлагбаума. Видео

04 декабря 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

Инцидент случился на Вторчермете Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге разъяренный пассажир такси сломал шлагбаум и угрожал им людям вокруг. Инцидент произошел 3 декабря на улице Аптекарская в микрорайоне Вторчермет. «Таксист подвозил нетрезвую компанию из четырех человек. Один из пассажиров вел себя очень неадекватно. Вырвал трубу от шлагбаума, ударил по машине, нанеся ей механические повреждения и замахивался этой трубой <…> Через минут 15-20 приехала полиция», — сказала читательница канала «Инцидент Екатеринбург». В пресс-группе полиции Екатеринбурга корреспонденту URA.RU рассказали, что спустя несколько часов после конфликта в ОП №12 поступило заявление от таксиста. По факту инцидента служба участковых проводит проверку, устанавливает обстоятельства происшествия.

В Екатеринбурге разъяренный пассажир такси сломал шлагбаум и угрожал им людям вокруг. Инцидент произошел 3 декабря на улице Аптекарская в микрорайоне Вторчермет. «Таксист подвозил нетрезвую компанию из четырех человек. Один из пассажиров вел себя очень неадекватно. Вырвал трубу от шлагбаума, ударил по машине, нанеся ей механические повреждения и замахивался этой трубой <…> Через минут 15-20 приехала полиция», — сказала читательница канала «Инцидент Екатеринбург». В пресс-группе полиции Екатеринбурга корреспонденту URA.RU рассказали, что спустя несколько часов после конфликта в ОП №12 поступило заявление от таксиста. По факту инцидента служба участковых проводит проверку, устанавливает обстоятельства происшествия.