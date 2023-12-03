03 декабря 2023

В Екатеринбурге мужчина бегал за таксистом со стрелой от шлагбаума. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад в Екатеринбурге, снег, зима, такси, яндекс такси, снегопад
Инцидент случился на Вторчермете Фото:

В Екатеринбурге разъяренный пассажир такси сломал шлагбаум и угрожал им людям вокруг. Инцидент произошел 3 декабря на улице Аптекарская в микрорайоне Вторчермет.

«Таксист подвозил нетрезвую компанию из четырех человек. Один из пассажиров вел себя очень неадекватно. Вырвал трубу от шлагбаума, ударил по машине, нанеся ей механические повреждения и замахивался этой трубой <…> Через минут 15-20 приехала полиция», — сказала читательница канала «Инцидент Екатеринбург».

В пресс-группе полиции Екатеринбурга корреспонденту URA.RU рассказали, что спустя несколько часов после конфликта в ОП №12 поступило заявление от таксиста. По факту инцидента служба участковых проводит проверку, устанавливает обстоятельства происшествия.

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В Екатеринбурге разъяренный пассажир такси сломал шлагбаум и угрожал им людям вокруг. Инцидент произошел 3 декабря на улице Аптекарская в микрорайоне Вторчермет. «Таксист подвозил нетрезвую компанию из четырех человек. Один из пассажиров вел себя очень неадекватно. Вырвал трубу от шлагбаума, ударил по машине, нанеся ей механические повреждения и замахивался этой трубой <…> Через минут 15-20 приехала полиция», — сказала читательница канала «Инцидент Екатеринбург». В пресс-группе полиции Екатеринбурга корреспонденту URA.RU рассказали, что спустя несколько часов после конфликта в ОП №12 поступило заявление от таксиста. По факту инцидента служба участковых проводит проверку, устанавливает обстоятельства происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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