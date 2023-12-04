Власти Кыштыма изменили концепцию ледовых городков из-за неустойчивой погоды

Вместо ледового городка в Кыштыме установят аттракционы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кыштыме Челябинской области власти изменили концепцию ледовых городсков из-за неустойчивой погоды, которая привела к образованию некачественного льда. Вместо ледового городка будут установлены аттракционы, залиты горки и катки, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.

«Концепция городков будет изменена, прежде всего, из-за неустойчивых погодных условий. Толщина льда на водоемах составляет менее десяти сантиметров, из-за температурных качелей лед намерзал неравномерно, пластами, поэтому в настоящее время не может использоваться в качестве строительного материала. Продуманы иные варианты зимних развлечений», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Кыштыма.

В администрации уточнили, что в городе работает штаб по подготовке к Новому году. Традиционно ледяные городки создают градообразующие предприятия, работают два городка в разных микрорайонах. На площади перед ДК «Победа» созданием городка занимается радиозавод, там будут будут установлены сертифицированные аттракционы. Вблизи ДК Металлургов — медеэлектролитный завод, там будут установлены две горки для малышей и горка для детей среднего возраста.

«Как и прежде, оба городка с елками и праздничной иллюминацией начнут работать в конце декабря после комиссионной приемки на предмет безопасности. Кроме того, будут использованы безопасные варианты природного рельефа. Так, муниципалитет зальет горку в городском парке имени А.С. Пушкина и шесть катков», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

В мэрии добавили, что в новогодние каникулы в Кыштыме будут работать крытый каток, две лыжные базы, горнолыжный комплекс «Егоза» и спортивно — туристический комплекс «Провинция» с возможностью проката лыж, сноубордов и тюбингов. Ранее жители Кыштыма потребовали у властей организовать безопасные ледяные горки для детей. Как сообщила URA.RU Юлия Матусевич, после запрета на строительство ледяных горок дети находят себе альтернативные места для катаний, которые очень травмоопасны.