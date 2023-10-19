Мэр Новоуральска рассказал о судьбе кафе, где шваброй изнасиловали гостя

В Новоуральске начались проверки после изнасилования шваброй мужчины в кафе

19 октября 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

В кафе «Ромашка» начались проверки (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU После изнасилования шваброй в кафе «Ромашка» в Новоуральске начались проверки. Судьба заведения пока не решена, но тему 19 октября поднимали на заседании Общественной палаты, заявил URA.RU глава Новоуральского округа Вячеслав Тюменцев. «Мы внимательно следим за событиями, которые происходят в городе. Если кафе будет доставлять дискомфорт жителям — а мы уже видим, что такие вещи происходят, — будем принимать решения в рамках законодательства. Событие вызвало резонанс у горожан, они недовольны действиями собственника кафе. Тему сегодня поднимали на заседании Общественной палаты», — сообщил Тюменцев. По его словам, на заседании также был прокурор. Инцидент произошел в кафе «Ромашка» 7 октября, однако стало известно об этом лишь 16 октября. По соцсетям разлетелось видео с изнасилованием мужчины черенком от швабры. В содеянном подозревается Иван Бугаенко — бывший владелец кафе. СКР завел уголовное дело по данному происшествию. Сыщики обыскали дом Бугаенко. Если вам известно местоположение Бугаенко, то сообщите информацию в дежурную часть полиции Новоуральска по номеру +7 (343) 704-57-57 или +7 (999) 369-33-04. Так выглядит подозреваемый Иван Бугаенко Фото: сообщество «Полиция Новоуральска» в соцсети «ВКонтакте» [https://vk.com/police_nvk]

После изнасилования шваброй в кафе «Ромашка» в Новоуральске начались проверки. Судьба заведения пока не решена, но тему 19 октября поднимали на заседании Общественной палаты, заявил URA.RU глава Новоуральского округа Вячеслав Тюменцев. «Мы внимательно следим за событиями, которые происходят в городе. Если кафе будет доставлять дискомфорт жителям — а мы уже видим, что такие вещи происходят, — будем принимать решения в рамках законодательства. Событие вызвало резонанс у горожан, они недовольны действиями собственника кафе. Тему сегодня поднимали на заседании Общественной палаты», — сообщил Тюменцев. По его словам, на заседании также был прокурор. Инцидент произошел в кафе «Ромашка» 7 октября, однако стало известно об этом лишь 16 октября. По соцсетям разлетелось видео с изнасилованием мужчины черенком от швабры. В содеянном подозревается Иван Бугаенко — бывший владелец кафе. СКР завел уголовное дело по данному происшествию. Сыщики обыскали дом Бугаенко. Если вам известно местоположение Бугаенко, то сообщите информацию в дежурную часть полиции Новоуральска по номеру +7 (343) 704-57-57 или +7 (999) 369-33-04.