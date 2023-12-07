В свердловских аптеках начали требовать рецепт на известный обезболивающий препарат

В свердловских аптеках начали требовать рецепт на препарат «Ибупрофен»

08 декабря 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

В свердловских аптеках не продают «Ибупрофен» без рецепта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В аптеках Свердловской области с покупателей начали требовать рецепт на препарат «Ибупрофен». Раньше люди не сталкивались с подобной ситуацией. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Пришел в аптеку за препаратом „Ибупрофен“ из-за мышечной боли. Там фармацевт попросил показать рецепт на лекарство. До этого с подобным случаем сталкиваться мне не приходилось. Я знаю, что подобная ситуация в Европе и США, и там многих это возмущает. В некоторых странах уже начали отказываться от такой системы, а у нас с каких-то пор решили начать спорную практику», — поделился читатель агентства. По словам другого собеседника агентства, требовать рецепт на «Ибупрофен» начали с конца лета. «Я приходил за таблетками в конце ноября, так как у меня хроническая мигрень. Тогда фармацевт попросил у меня рецепт. Если честно, то я был удивлен, ведь раньше у меня никогда бумажек не требовали. Фармацевт сказал, что теперь с продажей препаратов стало все строже. Даже если раньше какие-то лекарства, даже рецептурные, можно было купить спокойно, сейчас такого уже нет. Ужесточили требования с августа. В итоге пошел на прием, и мой врач, зная всю мою историю болезни, выписала рецепт на три месяца», — отметил другой читатель. Редакция URA.RU направила запрос в региональную службу по надзору в сфере здравоохранения. На момент публикации новости ответ не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В аптеках Свердловской области с покупателей начали требовать рецепт на препарат «Ибупрофен». Раньше люди не сталкивались с подобной ситуацией. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Пришел в аптеку за препаратом „Ибупрофен“ из-за мышечной боли. Там фармацевт попросил показать рецепт на лекарство. До этого с подобным случаем сталкиваться мне не приходилось. Я знаю, что подобная ситуация в Европе и США, и там многих это возмущает. В некоторых странах уже начали отказываться от такой системы, а у нас с каких-то пор решили начать спорную практику», — поделился читатель агентства. По словам другого собеседника агентства, требовать рецепт на «Ибупрофен» начали с конца лета. «Я приходил за таблетками в конце ноября, так как у меня хроническая мигрень. Тогда фармацевт попросил у меня рецепт. Если честно, то я был удивлен, ведь раньше у меня никогда бумажек не требовали. Фармацевт сказал, что теперь с продажей препаратов стало все строже. Даже если раньше какие-то лекарства, даже рецептурные, можно было купить спокойно, сейчас такого уже нет. Ужесточили требования с августа. В итоге пошел на прием, и мой врач, зная всю мою историю болезни, выписала рецепт на три месяца», — отметил другой читатель. Редакция URA.RU направила запрос в региональную службу по надзору в сфере здравоохранения. На момент публикации новости ответ не поступил.