Мишустин обсудил с вице-премьерами реформу образования в России

Вице-премьер Чернышенко: в РФ откроют не менее 10 передовых инженерных школ

11 декабря 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

Передовое инженерное образование смогут получить студенты еще 13 регионов РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU В России будет реализован федеральный проект «Передовые инженерные школы». Согласно ему, планируется открыть не менее 10 таких учебных заведений. Передовое инженерное образование получат студенты из 13 регионов. Об этом на заседании правительства сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «В связи с востребованностью программы была поставлена задача отобрать еще не менее 10 инженерных школ. <…> Передовое инженерное образование смогут получить студенты еще в 13 регионах», — передает слова Чернышенко telegram-канал правительства России. В число этих регионов вошли Москва, Санкт-Петербург, Вологодская, Ярославская и Воронежская области, Татарстан, Челябинская область, Чеченская Республика и другие. В 2024 году объем бюджетного финансирования составит 16,5 млрд рублей. В том числе 4,3 млрд рублей пойдет на новые инженерные школы. Школы будут оснащены современным оборудованием, лабораториями, интерактивными комплексами и опытными производствами.

В России будет реализован федеральный проект «Передовые инженерные школы». Согласно ему, планируется открыть не менее 10 таких учебных заведений. Передовое инженерное образование получат студенты из 13 регионов. Об этом на заседании правительства сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «В связи с востребованностью программы была поставлена задача отобрать еще не менее 10 инженерных школ. <…> Передовое инженерное образование смогут получить студенты еще в 13 регионах», — передает слова Чернышенко telegram-канал правительства России. В число этих регионов вошли Москва, Санкт-Петербург, Вологодская, Ярославская и Воронежская области, Татарстан, Челябинская область, Чеченская Республика и другие. В 2024 году объем бюджетного финансирования составит 16,5 млрд рублей. В том числе 4,3 млрд рублей пойдет на новые инженерные школы. Школы будут оснащены современным оборудованием, лабораториями, интерактивными комплексами и опытными производствами.