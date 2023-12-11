Напавший на конвоиров челябинец получил срок в колонии. Фото, видео

12 декабря 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Павла Волосова окончательно приговорили к 20 годам колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский областной суд 12 декабря вынес приговор Павлу Волосову, напавшему на конвоиров после суда за убийства тещи. Как сообщает корреспондент URA.RU из зала суда, после сложения всех приговоров мужчина получил 20 лет колонии. «Суд приговорил признать Волосова виновным. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Волосову наказание в виде лишения свободы сроком 17 лет. Частично присоединить к нему ту часть наказания по приговору Кыштышмского горсуда. И окончательно назначить Волосову наказание в виде лишения свободы сроком 20 лет. С ограничением свободы на срок один год с установлением соответствующих ограничений», — зачитал приговор судья. Изначально Волосова судили за убийство тещи. В Кыштымском горсуде удалось доказать его виновность. Мужчину приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Однако, после оглашения приговора Волосов напал на конвоиров с заточкой и попытался скрыться. Полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить преступника. Для выяснения обстоятельств нападения потребовалось время. Было возбуждено несколько уголовных дел, как в отношении Волосова, так и полицейских, которые не осмотрели его перед отправкой в суд. В этот раз обошлось без нападений на конвоиров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд 12 декабря вынес приговор Павлу Волосову, напавшему на конвоиров после суда за убийства тещи. Как сообщает корреспондент URA.RU из зала суда, после сложения всех приговоров мужчина получил 20 лет колонии. «Суд приговорил признать Волосова виновным. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Волосову наказание в виде лишения свободы сроком 17 лет. Частично присоединить к нему ту часть наказания по приговору Кыштышмского горсуда. И окончательно назначить Волосову наказание в виде лишения свободы сроком 20 лет. С ограничением свободы на срок один год с установлением соответствующих ограничений», — зачитал приговор судья. Изначально Волосова судили за убийство тещи. В Кыштымском горсуде удалось доказать его виновность. Мужчину приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Однако, после оглашения приговора Волосов напал на конвоиров с заточкой и попытался скрыться. Полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить преступника. Для выяснения обстоятельств нападения потребовалось время. Было возбуждено несколько уголовных дел, как в отношении Волосова, так и полицейских, которые не осмотрели его перед отправкой в суд.