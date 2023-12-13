«Дочка» VK хочет приобрести школу английского, которую РФ выкупила у иностранцев

«Учи.ру» хочет купить школу английского UFirst
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания VK намерена купить школу английского языка Фото:

Образовательная онлайн-платформа «Учи.ру», которая входит в VK, хочет купить МК ООО «Рашмор», владеющую сетью школ английского языка Ufirst. Информация об этом находится в базе правовых решений ФАС.

«ООО „Учи.ру Плюс“ подало ходатайство в службу ФАС о приобретении 100% доли в уставном капитале международной компании (МК) ООО „Рашмор“», — сообщает «Коммерсант», ссылаясь на решение, опубликованное на сайте ФАС. МК ООО «Рашмор» владеет сетью школ английского языка UFirst, которая появилась после выкупа российского бизнеса English First у иностранного владельца.

VK владеет ста процентами акций платформы «Учи.ру», покупка на сумму 8,7 млрд рублей состоялась в феврале. Чистая выручка в 2023 году выросла на 30,8% — до 3 млрд рублей, чистая прибыль — в восемь раз (до 775,6 млн рублей). Ufirst имеет 15 подразделений в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске. Эксперты полагают, что стоимость сделки может составить порядка 100—150 млн рублей.

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Образовательная онлайн-платформа «Учи.ру», которая входит в VK, хочет купить МК ООО «Рашмор», владеющую сетью школ английского языка Ufirst. Информация об этом находится в базе правовых решений ФАС. «ООО „Учи.ру Плюс“ подало ходатайство в службу ФАС о приобретении 100% доли в уставном капитале международной компании (МК) ООО „Рашмор“», — сообщает «Коммерсант», ссылаясь на решение, опубликованное на сайте ФАС. МК ООО «Рашмор» владеет сетью школ английского языка UFirst, которая появилась после выкупа российского бизнеса English First у иностранного владельца. VK владеет ста процентами акций платформы «Учи.ру», покупка на сумму 8,7 млрд рублей состоялась в феврале. Чистая выручка в 2023 году выросла на 30,8% — до 3 млрд рублей, чистая прибыль — в восемь раз (до 775,6 млн рублей). Ufirst имеет 15 подразделений в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске. Эксперты полагают, что стоимость сделки может составить порядка 100—150 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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