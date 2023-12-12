12 декабря 2023

Пермская «дочка» «ЕвроХима» резко увеличила чистую прибыль

Березниковский механический завод в 2022 году получил 200 млн рублей прибыли
© Служба новостей «URA.RU»
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Финансовые показатели предприятия выросли на десятки миллионов рублей Фото:

В Пермском крае Березниковский механический завод, выпускающий оборудование для добычи полезных ископаемых и входящий в ГК «ЕвроХим», резко улучшил финансовые показатели. В 2022 году предприятие получило чистую прибыль на сумму более 213 млн рублей. Это на десятки миллионов больше, чем в 2021 году.

«Акционерное общество „Березниковский механический завод“, Пермский край. Отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 2,1 млрд рублей, чистая прибыль — 213 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка предприятия составляла 1,78 млрд рублей, а чистая прибыль — 130,5 млн рублей.

Березниковский механический завод является крупным производителем обогатительного и горно-шахтного оборудования, а также оборудования для металлургической и химической промышленности. Это ленточные конвейеры, насосы, дробилки и другая техника. С 2015 года предприятие входит в Группу компаний АО «МХК «ЕвроХим».

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В Пермском крае Березниковский механический завод, выпускающий оборудование для добычи полезных ископаемых и входящий в ГК «ЕвроХим», резко улучшил финансовые показатели. В 2022 году предприятие получило чистую прибыль на сумму более 213 млн рублей. Это на десятки миллионов больше, чем в 2021 году. «Акционерное общество „Березниковский механический завод“, Пермский край. Отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 2,1 млрд рублей, чистая прибыль — 213 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка предприятия составляла 1,78 млрд рублей, а чистая прибыль — 130,5 млн рублей. Березниковский механический завод является крупным производителем обогатительного и горно-шахтного оборудования, а также оборудования для металлургической и химической промышленности. Это ленточные конвейеры, насосы, дробилки и другая техника. С 2015 года предприятие входит в Группу компаний АО «МХК «ЕвроХим».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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