Пермская «дочка» «ЕвроХима» резко увеличила чистую прибыль

Березниковский механический завод в 2022 году получил 200 млн рублей прибыли

13 декабря 2023 в 10:57 Размер текста - 17 +

Финансовые показатели предприятия выросли на десятки миллионов рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU В Пермском крае Березниковский механический завод, выпускающий оборудование для добычи полезных ископаемых и входящий в ГК «ЕвроХим», резко улучшил финансовые показатели. В 2022 году предприятие получило чистую прибыль на сумму более 213 млн рублей. Это на десятки миллионов больше, чем в 2021 году. «Акционерное общество „Березниковский механический завод“, Пермский край. Отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 2,1 млрд рублей, чистая прибыль — 213 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка предприятия составляла 1,78 млрд рублей, а чистая прибыль — 130,5 млн рублей. Березниковский механический завод является крупным производителем обогатительного и горно-шахтного оборудования, а также оборудования для металлургической и химической промышленности. Это ленточные конвейеры, насосы, дробилки и другая техника. С 2015 года предприятие входит в Группу компаний АО «МХК «ЕвроХим».

В Пермском крае Березниковский механический завод, выпускающий оборудование для добычи полезных ископаемых и входящий в ГК «ЕвроХим», резко улучшил финансовые показатели. В 2022 году предприятие получило чистую прибыль на сумму более 213 млн рублей. Это на десятки миллионов больше, чем в 2021 году. «Акционерное общество „Березниковский механический завод“, Пермский край. Отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 2,1 млрд рублей, чистая прибыль — 213 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка предприятия составляла 1,78 млрд рублей, а чистая прибыль — 130,5 млн рублей. Березниковский механический завод является крупным производителем обогатительного и горно-шахтного оборудования, а также оборудования для металлургической и химической промышленности. Это ленточные конвейеры, насосы, дробилки и другая техника. С 2015 года предприятие входит в Группу компаний АО «МХК «ЕвроХим».