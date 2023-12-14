Где разместится предвыборный штаб Путина

РБК: избирательный штаб Владимира Путина откроют в Гостином дворе

14 декабря 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Штаб Владимира Путина будет открыт к концу декабря Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Избирательный штаб президента РФ Владимира Путина планируют разместить в Гостином дворе. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. По их словам, штаб откроют ближе к концу декабря. «Предвыборный штаб Владимира Путина планируется разместить в Гостином дворе», — сообщил источник РБК. Собеседник, близкий к московской мэрии, подтвердил информацию. Отмечается, что штаб будет открыт только в конце декабря. Источник в Центризбиркоме подчеркнул, что сначала необходимо зарегистрировать в ЦИК группу избирателей, которые поддерживают выдвижение кандидата, открыть избирательный счет и оплатить аренду помещения. Перед выборами президента в 2018 году штаб Владимира Путина размещался также в Гостином дворе. Тогда в штаб лидера страны официально входили 14 человек. Ранее, 8 декабря, Владимир Путин сообщил о своем участии в президентских выборах-2024 на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле, передает Life . Выборы пройдут с 15 по 17 марта, сообщает «Ридус». В Москве 9 декабря в ходе заседания Общероссийского народного фронта по выдвижению Путина на предстоящие выборы был сформирован состав его команды.

Избирательный штаб президента РФ Владимира Путина планируют разместить в Гостином дворе. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. По их словам, штаб откроют ближе к концу декабря. «Предвыборный штаб Владимира Путина планируется разместить в Гостином дворе», — сообщил источник РБК. Собеседник, близкий к московской мэрии, подтвердил информацию. Отмечается, что штаб будет открыт только в конце декабря. Источник в Центризбиркоме подчеркнул, что сначала необходимо зарегистрировать в ЦИК группу избирателей, которые поддерживают выдвижение кандидата, открыть избирательный счет и оплатить аренду помещения. Перед выборами президента в 2018 году штаб Владимира Путина размещался также в Гостином дворе. Тогда в штаб лидера страны официально входили 14 человек. Ранее, 8 декабря, Владимир Путин сообщил о своем участии в президентских выборах-2024 на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле, передает Life. Выборы пройдут с 15 по 17 марта, сообщает «Ридус». В Москве 9 декабря в ходе заседания Общероссийского народного фронта по выдвижению Путина на предстоящие выборы был сформирован состав его команды.