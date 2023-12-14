Где разместится предвыборный штаб Путина

РБК: избирательный штаб Владимира Путина откроют в Гостином дворе
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Открытие предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Путина. Екатеринбург, волонтеры, россия, russia, сильный президент сильная россия, штаб путина, раша
Штаб Владимира Путина будет открыт к концу декабря Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Избирательный штаб президента РФ Владимира Путина планируют разместить в Гостином дворе. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. По их словам, штаб откроют ближе к концу декабря.

«Предвыборный штаб Владимира Путина планируется разместить в Гостином дворе», — сообщил источник РБК. Собеседник, близкий к московской мэрии, подтвердил информацию.

Отмечается, что штаб будет открыт только в конце декабря. Источник в Центризбиркоме подчеркнул, что сначала необходимо зарегистрировать в ЦИК группу избирателей, которые поддерживают выдвижение кандидата, открыть избирательный счет и оплатить аренду помещения.

Перед выборами президента в 2018 году штаб Владимира Путина размещался также в Гостином дворе. Тогда в штаб лидера страны официально входили 14 человек.

Ранее, 8 декабря, Владимир Путин сообщил о своем участии в президентских выборах-2024 на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле, передает Life. Выборы пройдут с 15 по 17 марта, сообщает «Ридус». В Москве 9 декабря в ходе заседания Общероссийского народного фронта по выдвижению Путина на предстоящие выборы был сформирован состав его команды.

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Избирательный штаб президента РФ Владимира Путина планируют разместить в Гостином дворе. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. По их словам, штаб откроют ближе к концу декабря. «Предвыборный штаб Владимира Путина планируется разместить в Гостином дворе», — сообщил источник РБК. Собеседник, близкий к московской мэрии, подтвердил информацию. Отмечается, что штаб будет открыт только в конце декабря. Источник в Центризбиркоме подчеркнул, что сначала необходимо зарегистрировать в ЦИК группу избирателей, которые поддерживают выдвижение кандидата, открыть избирательный счет и оплатить аренду помещения. Перед выборами президента в 2018 году штаб Владимира Путина размещался также в Гостином дворе. Тогда в штаб лидера страны официально входили 14 человек. Ранее, 8 декабря, Владимир Путин сообщил о своем участии в президентских выборах-2024 на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле, передает Life. Выборы пройдут с 15 по 17 марта, сообщает «Ридус». В Москве 9 декабря в ходе заседания Общероссийского народного фронта по выдвижению Путина на предстоящие выборы был сформирован состав его команды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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