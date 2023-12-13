Путин отменил все публичные встречи ради подготовки к «Прямой линии»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трансляция прямой линии с Владимиром Путиным в музее "Россия - моя история". Екатеринбург, трансляция путина, прямая линия, россия моя история, путин на экране
Владимир Путин пообщается с россиянами 14 декабря Фото:

Президент РФ Владимир Путин в среду не будет участвовать в публичных мероприятиях из-за подготовки к «Прямой линии» 14 декабря. График работы российского лидера озвучил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Новость по теме
Прямая линия с Путиным 2023: когда будет и где смотреть

«Готовится», — ответил Песков на вопрос, есть ли в графике Путина публичные мероприятия в среду. Его слова приводит РИА Новости.

Путин ответит на вопросы россиян в прямом эфире 14 декабря в 12:00 по мск. Граждане могут озвучить свои проблемы, узнать у президента интересующую их информацию, позвонив на горячую линию, отправив SMS-сообщение или написав в социальные сети. По словам Пескова, было зарегистрировано более миллиона вопросов. Информационное агентство URA.RU будет вести прямой эфир общения Путина с гражданами на Rutube.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин в среду не будет участвовать в публичных мероприятиях из-за подготовки к «Прямой линии» 14 декабря. График работы российского лидера озвучил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Готовится», — ответил Песков на вопрос, есть ли в графике Путина публичные мероприятия в среду. Его слова приводит РИА Новости. Путин ответит на вопросы россиян в прямом эфире 14 декабря в 12:00 по мск. Граждане могут озвучить свои проблемы, узнать у президента интересующую их информацию, позвонив на горячую линию, отправив SMS-сообщение или написав в социальные сети. По словам Пескова, было зарегистрировано более миллиона вопросов. Информационное агентство URA.RU будет вести прямой эфир общения Путина с гражданами на Rutube.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...