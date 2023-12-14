La Arena раскрыла настоящую причину отказа США в помощи Зеленскому

La Arena: США отказали Украине в помощи из-за разногласий в стратегии

14 декабря 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский намерен продолжать попытки наступления, считают авторы издания Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США отказали Украине в дополнительной помощи из-за разногласий в военной стратегии. Об этом написало аргентинское издание La Arena. «Проблема не только в средствах. Между Вашингтоном и Киевом существуют серьезные разногласия по поводу будущей военной стратегии», — говорится в материале издания. Отмечается, что украинцы имеют нереалистичные представления о количестве боеприпасов и наступлении. Авторы пишут, что в то время как США советуют Киеву перегруппироваться и сопротивляться, делая упор на укрепление собственной военной промышленности, президент Украины Владимир Зеленский намерен продолжать попытки наступления. К тому же, страны не сходятся относительно направления возможного наступления, в то время как Украина делает ставку на продвижение на восток, Пентагон убежден, что гораздо более стратегически важно продвигаться на юг, заключили в статье. В октябре президент США Джо Байден утвердил временный проект бюджета федерального правительства на следующие 45 дней, из которого под давлением республиканцев была исключена помощь Киеву, передает RT. В газете The Wall Street Journal написали, что Зеленский, не получив помощь от США, переключится на Европу.

США отказали Украине в дополнительной помощи из-за разногласий в военной стратегии. Об этом написало аргентинское издание La Arena. «Проблема не только в средствах. Между Вашингтоном и Киевом существуют серьезные разногласия по поводу будущей военной стратегии», — говорится в материале издания. Отмечается, что украинцы имеют нереалистичные представления о количестве боеприпасов и наступлении. Авторы пишут, что в то время как США советуют Киеву перегруппироваться и сопротивляться, делая упор на укрепление собственной военной промышленности, президент Украины Владимир Зеленский намерен продолжать попытки наступления. К тому же, страны не сходятся относительно направления возможного наступления, в то время как Украина делает ставку на продвижение на восток, Пентагон убежден, что гораздо более стратегически важно продвигаться на юг, заключили в статье. В октябре президент США Джо Байден утвердил временный проект бюджета федерального правительства на следующие 45 дней, из которого под давлением республиканцев была исключена помощь Киеву, передает RT. В газете The Wall Street Journal написали, что Зеленский, не получив помощь от США, переключится на Европу.