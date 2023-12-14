La Arena раскрыла настоящую причину отказа США в помощи Зеленскому

La Arena: США отказали Украине в помощи из-за разногласий в стратегии
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Залужный и Зеленский. stock, зеленский владимир, залужный валерий, stock
Владимир Зеленский намерен продолжать попытки наступления, считают авторы издания Фото:
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США отказали Украине в дополнительной помощи из-за разногласий в военной стратегии. Об этом написало аргентинское издание La Arena.

«Проблема не только в средствах. Между Вашингтоном и Киевом существуют серьезные разногласия по поводу будущей военной стратегии», — говорится в материале издания. Отмечается, что украинцы имеют нереалистичные представления о количестве боеприпасов и наступлении.

Авторы пишут, что в то время как США советуют Киеву перегруппироваться и сопротивляться, делая упор на укрепление собственной военной промышленности, президент Украины Владимир Зеленский намерен продолжать попытки наступления. К тому же, страны не сходятся относительно направления возможного наступления, в то время как Украина делает ставку на продвижение на восток, Пентагон убежден, что гораздо более стратегически важно продвигаться на юг, заключили в статье.

В октябре президент США Джо Байден утвердил временный проект бюджета федерального правительства на следующие 45 дней, из которого под давлением республиканцев была исключена помощь Киеву, передает RT. В газете The Wall Street Journal написали, что Зеленский, не получив помощь от США, переключится на Европу.

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США отказали Украине в дополнительной помощи из-за разногласий в военной стратегии. Об этом написало аргентинское издание La Arena. «Проблема не только в средствах. Между Вашингтоном и Киевом существуют серьезные разногласия по поводу будущей военной стратегии», — говорится в материале издания. Отмечается, что украинцы имеют нереалистичные представления о количестве боеприпасов и наступлении. Авторы пишут, что в то время как США советуют Киеву перегруппироваться и сопротивляться, делая упор на укрепление собственной военной промышленности, президент Украины Владимир Зеленский намерен продолжать попытки наступления. К тому же, страны не сходятся относительно направления возможного наступления, в то время как Украина делает ставку на продвижение на восток, Пентагон убежден, что гораздо более стратегически важно продвигаться на юг, заключили в статье. В октябре президент США Джо Байден утвердил временный проект бюджета федерального правительства на следующие 45 дней, из которого под давлением республиканцев была исключена помощь Киеву, передает RT. В газете The Wall Street Journal написали, что Зеленский, не получив помощь от США, переключится на Европу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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