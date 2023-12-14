WSJ: отвергнутый США Зеленский переключился на Европу

14 декабря 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский обратится за помощью к Европе Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский, не получив помощь от США, переключится на Европу. Об этом написали в газете The Wall Street Journal. «Зеленский, не сумев на этой неделе добиться от США новых обязательств по оружию, переключает свое внимание на Европу, где обостряется борьба за то, как обеспечить работу правительства Украины», — говорится в материале издания. Там отмечают, что четырехлетний бюджетный пакет стоимостью более 54 миллиардов долларов станет темой споров во время саммита ЕС, который запланировали на фоне резкой критики по поводу отношения к Украине. Ранее сенат конгресса США решил не выносить на голосование законопроект о дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню. После этого Зеленский совершил визит в Штаты, где провел закрытую встречу с сенаторами Конгресса. Сенатор от Штата Миссури Эрик Шмитт назвал речь украинского лидера «старым хламом». URA.RU приводило все заявления американских политиков по итогам этой встречи.

Президент Украины Владимир Зеленский, не получив помощь от США, переключится на Европу. Об этом написали в газете The Wall Street Journal. «Зеленский, не сумев на этой неделе добиться от США новых обязательств по оружию, переключает свое внимание на Европу, где обостряется борьба за то, как обеспечить работу правительства Украины», — говорится в материале издания. Там отмечают, что четырехлетний бюджетный пакет стоимостью более 54 миллиардов долларов станет темой споров во время саммита ЕС, который запланировали на фоне резкой критики по поводу отношения к Украине. Ранее сенат конгресса США решил не выносить на голосование законопроект о дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню. После этого Зеленский совершил визит в Штаты, где провел закрытую встречу с сенаторами Конгресса. Сенатор от Штата Миссури Эрик Шмитт назвал речь украинского лидера «старым хламом». URA.RU приводило все заявления американских политиков по итогам этой встречи.