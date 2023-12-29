Минкульт оценил шансы лишения Киркорова звания из-за «голой» вечеринки

Российского певца Филиппа Киркорова не лишат звания народного артиста страны из-за участия в «голой» вечеринке, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой. Об этом сообщили в российском Министерстве культуры.
«В соответствии с Положением о государственных наградах РФ, награжденный может быть лишен государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления», — говорится в сообщении Минкульта. Информацию передает telegram-канал «Подъем».
В ночь на 21 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка с дресс-кодом «почти обнаженный». Среди гостей был и Киркоров, который позже извинился за появление там, объяснив, что зашел «не в ту дверь». После мероприятия организатора вечеринки Ивлееву затравили. Она лишилась контрактов с крупными рекламодателями. Также против нее подали коллективный иск на миллиард рублей.
Недавно российский боец из зоны СВО Андрей Никитин заступился за участников мероприятия, сказав, что вечеринка соответствовала тематике заведения. Также за Ивлееву заступились адвокаты. По их словам, ее нельзя наказывать за подобные действия, так как в законе нет ограничений для такого рода мероприятий.
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