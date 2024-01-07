07 января 2024
06 января 2024

Полиция Екатеринбурга объявила в розыск водителя «Газели», устроившего ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате ДТП получили повреждения только автомобили Фото:

В Екатеринбурге 7 января на Кольцовском тракте водитель «Газели» устроил ДТП с иномаркой, после чего покинул место происшествия. Силовики начали поиски беглеца, рассказали в пресс-службе ведомства.

«По предварительной информации, на 10 километре Кольцовского тракта водитель „Газели“, двигаясь со стороны ЕКАДа в сторону улицы Луганская, допустил столкновение с автомобилем Nissan. После чего первый водитель скрылся с места ДТП», — пишет telegram-канал «ГИБДД Екатеринбурга».

Госавтоинспекция Екатеринбурга уже объявила в розыск беглеца. «В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения», — добавили в ведомстве.

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В Екатеринбурге 7 января на Кольцовском тракте водитель «Газели» устроил ДТП с иномаркой, после чего покинул место происшествия. Силовики начали поиски беглеца, рассказали в пресс-службе ведомства. «По предварительной информации, на 10 километре Кольцовского тракта водитель „Газели“, двигаясь со стороны ЕКАДа в сторону улицы Луганская, допустил столкновение с автомобилем Nissan. После чего первый водитель скрылся с места ДТП», — пишет telegram-канал «ГИБДД Екатеринбурга». Госавтоинспекция Екатеринбурга уже объявила в розыск беглеца. «В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения», — добавили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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