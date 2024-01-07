Полиция Екатеринбурга объявила в розыск водителя «Газели», устроившего ДТП

В Екатеринбурге 7 января на Кольцовском тракте водитель «Газели» устроил ДТП с иномаркой, после чего покинул место происшествия. Силовики начали поиски беглеца, рассказали в пресс-службе ведомства.
«По предварительной информации, на 10 километре Кольцовского тракта водитель „Газели“, двигаясь со стороны ЕКАДа в сторону улицы Луганская, допустил столкновение с автомобилем Nissan. После чего первый водитель скрылся с места ДТП», — пишет telegram-канал «ГИБДД Екатеринбурга».
Госавтоинспекция Екатеринбурга уже объявила в розыск беглеца. «В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения», — добавили в ведомстве.
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