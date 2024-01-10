В России предложили запретить продавать подросткам безалкогольное пиво

11 января 2024 в 02:57 Размер текста - 17 +

Законопроект должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Госдуме разработали законопроект, запрещающий продавать безалкогольное пиво несовершеннолетним. Документ отправлен на одобрение в правительство РФ. «В комитете по охране здоровья Госдумы разработали законопроект „О запрете розничной продажи безалкогольного пива несовершеннолетним“. Документ уже направили в правительство для получения отзыва кабмина», — ознакомились «Известия» с законопроектом. Новые правила должны вступить в силу с 1 сентября 2024 года. Согласно документу, продавцы на кассе должны спрашивать документ, удостоверяющий личность для того, чтобы уточнить возраст покупателя. В случае отказа или отсутствия документа, безалкогольное пиво не продадут. Нарушение продавцом этих правил, повлечет ответственность, но какую, в документе не уточняется. Причину ужесточения правил продажи безалкогольного пива парламентарии объясняют риском развития у подростков привыкания и алкогольной зависимости в будущем. Для торговли последствия запрета будут незначительными, так как объемы продаж данного вида продукции малы. В Госдуме ранее предложили полностью запретить продажу алкоголя в ночное время. Член комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат фракции «Единая Россия» Бийсултан Хамзаев подчеркнул, что запрету должна подвергнуться не только продажа алкоголя в магазинах, но и в ресторанах, барах и других заведениях. Он добавил, что из-за ночной продажи алкоголя в стране возникают социальные проблемы и растет преступность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Госдуме разработали законопроект, запрещающий продавать безалкогольное пиво несовершеннолетним. Документ отправлен на одобрение в правительство РФ. «В комитете по охране здоровья Госдумы разработали законопроект „О запрете розничной продажи безалкогольного пива несовершеннолетним“. Документ уже направили в правительство для получения отзыва кабмина», — ознакомились «Известия» с законопроектом. Новые правила должны вступить в силу с 1 сентября 2024 года. Согласно документу, продавцы на кассе должны спрашивать документ, удостоверяющий личность для того, чтобы уточнить возраст покупателя. В случае отказа или отсутствия документа, безалкогольное пиво не продадут. Нарушение продавцом этих правил, повлечет ответственность, но какую, в документе не уточняется. Причину ужесточения правил продажи безалкогольного пива парламентарии объясняют риском развития у подростков привыкания и алкогольной зависимости в будущем. Для торговли последствия запрета будут незначительными, так как объемы продаж данного вида продукции малы. В Госдуме ранее предложили полностью запретить продажу алкоголя в ночное время. Член комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат фракции «Единая Россия» Бийсултан Хамзаев подчеркнул, что запрету должна подвергнуться не только продажа алкоголя в магазинах, но и в ресторанах, барах и других заведениях. Он добавил, что из-за ночной продажи алкоголя в стране возникают социальные проблемы и растет преступность.