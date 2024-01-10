10 января 2024

В России предложили запретить продавать подросткам безалкогольное пиво

© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Тюмень, жестяные банки, пиво, алкоголь, пивные банки, спиртное
Законопроект должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года Фото:

В Госдуме разработали законопроект, запрещающий продавать безалкогольное пиво несовершеннолетним. Документ отправлен на одобрение в правительство РФ.

«В комитете по охране здоровья Госдумы разработали законопроект „О запрете розничной продажи безалкогольного пива несовершеннолетним“. Документ уже направили в правительство для получения отзыва кабмина», — ознакомились «Известия» с законопроектом.

Новые правила должны вступить в силу с 1 сентября 2024 года. Согласно документу, продавцы на кассе должны спрашивать документ, удостоверяющий личность для того, чтобы уточнить возраст покупателя. В случае отказа или отсутствия документа, безалкогольное пиво не продадут. Нарушение продавцом этих правил, повлечет ответственность, но какую, в документе не уточняется.

Причину ужесточения правил продажи безалкогольного пива парламентарии объясняют риском развития у подростков привыкания и алкогольной зависимости в будущем. Для торговли последствия запрета будут незначительными, так как объемы продаж данного вида продукции малы.

В Госдуме ранее предложили полностью запретить продажу алкоголя в ночное время. Член комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат фракции «Единая Россия» Бийсултан Хамзаев подчеркнул, что запрету должна подвергнуться не только продажа алкоголя в магазинах, но и в ресторанах, барах и других заведениях. Он добавил, что из-за ночной продажи алкоголя в стране возникают социальные проблемы и растет преступность.

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В Госдуме разработали законопроект, запрещающий продавать безалкогольное пиво несовершеннолетним. Документ отправлен на одобрение в правительство РФ. «В комитете по охране здоровья Госдумы разработали законопроект „О запрете розничной продажи безалкогольного пива несовершеннолетним“. Документ уже направили в правительство для получения отзыва кабмина», — ознакомились «Известия» с законопроектом. Новые правила должны вступить в силу с 1 сентября 2024 года. Согласно документу, продавцы на кассе должны спрашивать документ, удостоверяющий личность для того, чтобы уточнить возраст покупателя. В случае отказа или отсутствия документа, безалкогольное пиво не продадут. Нарушение продавцом этих правил, повлечет ответственность, но какую, в документе не уточняется. Причину ужесточения правил продажи безалкогольного пива парламентарии объясняют риском развития у подростков привыкания и алкогольной зависимости в будущем. Для торговли последствия запрета будут незначительными, так как объемы продаж данного вида продукции малы. В Госдуме ранее предложили полностью запретить продажу алкоголя в ночное время. Член комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат фракции «Единая Россия» Бийсултан Хамзаев подчеркнул, что запрету должна подвергнуться не только продажа алкоголя в магазинах, но и в ресторанах, барах и других заведениях. Он добавил, что из-за ночной продажи алкоголя в стране возникают социальные проблемы и растет преступность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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