В России предложили запретить продавать подросткам безалкогольное пиво

В Госдуме разработали законопроект, запрещающий продавать безалкогольное пиво несовершеннолетним. Документ отправлен на одобрение в правительство РФ.
«В комитете по охране здоровья Госдумы разработали законопроект „О запрете розничной продажи безалкогольного пива несовершеннолетним“. Документ уже направили в правительство для получения отзыва кабмина», — ознакомились «Известия» с законопроектом.
Новые правила должны вступить в силу с 1 сентября 2024 года. Согласно документу, продавцы на кассе должны спрашивать документ, удостоверяющий личность для того, чтобы уточнить возраст покупателя. В случае отказа или отсутствия документа, безалкогольное пиво не продадут. Нарушение продавцом этих правил, повлечет ответственность, но какую, в документе не уточняется.
Причину ужесточения правил продажи безалкогольного пива парламентарии объясняют риском развития у подростков привыкания и алкогольной зависимости в будущем. Для торговли последствия запрета будут незначительными, так как объемы продаж данного вида продукции малы.
В Госдуме ранее предложили полностью запретить продажу алкоголя в ночное время. Член комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат фракции «Единая Россия» Бийсултан Хамзаев подчеркнул, что запрету должна подвергнуться не только продажа алкоголя в магазинах, но и в ресторанах, барах и других заведениях. Он добавил, что из-за ночной продажи алкоголя в стране возникают социальные проблемы и растет преступность.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.