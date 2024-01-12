12 января 2024

В Свердловской области почти месяц не могут найти 37-летнего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина пропал 18 декабря Фото:

В поселке Шаля (Свердловская область) с 18 декабря идут поиски 37-летнего Станислава Глухова. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Внимание! Помогите найти человека! В поселке Шаля пропал Станислав Глухов 1986 года рождения. С 18 декабря 2023 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе. Приметы: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы и зеленые глаза. Был одет в черные куртку, штаны, кроссовки, шапку», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте».

Сообщить информацию о пропавшем можно по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. «Нужна помощь добровольцев», — добавили поисковики.

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В поселке Шаля (Свердловская область) с 18 декабря идут поиски 37-летнего Станислава Глухова. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти человека! В поселке Шаля пропал Станислав Глухов 1986 года рождения. С 18 декабря 2023 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе. Приметы: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы и зеленые глаза. Был одет в черные куртку, штаны, кроссовки, шапку», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Сообщить информацию о пропавшем можно по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. «Нужна помощь добровольцев», — добавили поисковики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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