В Свердловской области почти месяц не могут найти 37-летнего мужчину. Фото

13 января 2024 в 17:22 Размер текста - 17 +

Мужчина пропал 18 декабря Фото: Игорь Пантин © URA.RU В поселке Шаля (Свердловская область) с 18 декабря идут поиски 37-летнего Станислава Глухова. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти человека! В поселке Шаля пропал Станислав Глухов 1986 года рождения. С 18 декабря 2023 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе. Приметы: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы и зеленые глаза. Был одет в черные куртку, штаны, кроссовки, шапку», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Сообщить информацию о пропавшем можно по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. «Нужна помощь добровольцев», — добавили поисковики. Фото: сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте»

В поселке Шаля (Свердловская область) с 18 декабря идут поиски 37-летнего Станислава Глухова. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти человека! В поселке Шаля пропал Станислав Глухов 1986 года рождения. С 18 декабря 2023 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе. Приметы: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы и зеленые глаза. Был одет в черные куртку, штаны, кроссовки, шапку», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Сообщить информацию о пропавшем можно по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. «Нужна помощь добровольцев», — добавили поисковики.