Уничтожившие танки Leopard военные получили по полмиллиона рублей

15 января 2024 в 07:13 Размер текста - 17 +

Уничтожение техники ВСУ принесло военным ВС РФ по 500 тысяч рублей, заявили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные, которые уничтожили танки Leopard на Украине, получили по полмиллиона рублей в качестве вознаграждения. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Новость по теме Сколько заплатят за уничтоженные танки Leopard и Abrams. Инфографика «В Центральном доме российской армии в городе Москва состоялась торжественная церемония вручения ценных подарков и сразу четырех сертификатов на выплату денежных средств за подбитые танки Leopard 2 и Challenger», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что сертификаты на сумму 500 тысяч рублей были вручены четырем военнослужащим Воздушно-десантных войск. Вручение сертификатов осуществили представители уральского бизнес-сообщества, поддерживающие российские подразделения и участвующие в специальной военной операции. Это награждение является признанием выдающихся достижений российских военнослужащих, заключили в Минобороны. Ранее российские певцы Григорий Лепс, Николай Басков и Владимир Киселев объявили о своем желании заплатить каждому военному ВС РФ по одному миллиону рублей за выведение техники ВСУ из строя. Лепс подчеркнул, что они будут помогать бойцам до последнего, а Басков добавил, что российские артисты поддерживают людей не только песнями, но и своей гражданской позицией.

Российские военные, которые уничтожили танки Leopard на Украине, получили по полмиллиона рублей в качестве вознаграждения. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В Центральном доме российской армии в городе Москва состоялась торжественная церемония вручения ценных подарков и сразу четырех сертификатов на выплату денежных средств за подбитые танки Leopard 2 и Challenger», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что сертификаты на сумму 500 тысяч рублей были вручены четырем военнослужащим Воздушно-десантных войск. Вручение сертификатов осуществили представители уральского бизнес-сообщества, поддерживающие российские подразделения и участвующие в специальной военной операции. Это награждение является признанием выдающихся достижений российских военнослужащих, заключили в Минобороны. Ранее российские певцы Григорий Лепс, Николай Басков и Владимир Киселев объявили о своем желании заплатить каждому военному ВС РФ по одному миллиону рублей за выведение техники ВСУ из строя. Лепс подчеркнул, что они будут помогать бойцам до последнего, а Басков добавил, что российские артисты поддерживают людей не только песнями, но и своей гражданской позицией.