Уничтожившие танки Leopard военные получили по полмиллиона рублей

Российские военные, которые уничтожили танки Leopard на Украине, получили по полмиллиона рублей в качестве вознаграждения. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«В Центральном доме российской армии в городе Москва состоялась торжественная церемония вручения ценных подарков и сразу четырех сертификатов на выплату денежных средств за подбитые танки Leopard 2 и Challenger», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что сертификаты на сумму 500 тысяч рублей были вручены четырем военнослужащим Воздушно-десантных войск.
Вручение сертификатов осуществили представители уральского бизнес-сообщества, поддерживающие российские подразделения и участвующие в специальной военной операции. Это награждение является признанием выдающихся достижений российских военнослужащих, заключили в Минобороны.
Ранее российские певцы Григорий Лепс, Николай Басков и Владимир Киселев объявили о своем желании заплатить каждому военному ВС РФ по одному миллиону рублей за выведение техники ВСУ из строя. Лепс подчеркнул, что они будут помогать бойцам до последнего, а Басков добавил, что российские артисты поддерживают людей не только песнями, но и своей гражданской позицией.
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