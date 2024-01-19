Разработчик дронов для ВСУ сделал неожиданное признание

Разработчик дронов Вьюнник: властям Украины наплевать на производство БПЛА

По словам Вьюнника, власти Киева некорректно дают запросы на производство дронов Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Scott Jenkins

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Власти Украины с пренебрежением относят к производству БПЛА. Они дают некорректные запросы, поэтому производители не могут планировать временные рамки производства оружия. Об этом сообщил глава украинской компании Athlon Avia Артем Вьюнник.

«Мы ничего не можем, потому что только логистика занимает пять-шесть месяцев. А производственный цикл — это же не только логистика», — передает Radio NV слова Вьюнника. Он добавил, что сотрудникам его компании «хочется плакать» из-за некорректных запросов от украинских властей на производство БПЛА.

Вьюнник заявил, что власти не понимают, что им нужно в будущем, поэтому не могут сформулировать свои требования. Вследствие чего производители не в силах правильно распланировать производственные сроки. Им важно иметь запас времени на координацию своих действий, но им его не предоставляют.

Ранее сообщалось, что с помощью своих дронов ВСУ не в силах дотянуться до Урала, Сибири и Дальнего Востока. Это связано с тем, что дальность их полета не позволяет сделать такой маневр. Член общественного совета при Минобороны РФ, обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец добавил, что оборона России стала значительно лучше. ВС РФ успешно наносят удары по военно-промышленным предприятиям Украины.