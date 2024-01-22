Челябинец убил отца и выкинул тело в мусорку

Мужчина нанес отцу удары палкой Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Следственные органы Челябинской области предъявили обвинение жителю села Новобурино Кунашакского района, который убил 60-летнего отца палкой, расчленил его тело и в восьми пакетах выкинул в контейнер для мусора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственными органами СК РФ по Челябинской области предъявлено обвинение неоднократно судимому 34-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В целях сокрытия следов преступления обвиняемый выкинул останки отца в контейнер для мусора», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, убийство произошло в результате конфликта на фоне распития алкоголя ночью 4 января в одной из квартир по улице Центральной села Новобурино. Обвиняемый нанес 60-летнему отцу удар деревянной палкой, мужчина скончался на месте.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, к ним обратилась супруга пенсионера с заявлением о пропаже мужчины. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, опроса свидетелей и очевидцев, полицейские обнаружили упакованные в восемь мешков части тела неустановленного лица. Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки после поступления информации от супруги погибшего. Мужчина, нанесший удар, был оперативно задержан и заключен под стражу.