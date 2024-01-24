24 января 2024

Экипаж сбитого ИЛ-76 в Белгородской области похоронят с воинскими почестями

© Служба новостей «URA.RU»
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новость из сюжета
Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Экипаж самолета ИЛ-76, который сбили Вооруженные силы Украины над Белгородской областью, похоронят с воинскими почестями. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Экипаж будет похоронен со всеми воинскими почестями, они герои, и память о них будет жить в истории великого русского государства, как и память о каждом герое специальной военной операции», — написал Евгений Балицкий в своем официальном telegram-канале. Самолет потерпел крушение 24 января.

На лайнере было шесть членов экипажа, три сопровождающих и 65 пленных украинских военнослужащих. Самолет перевозил военнопленных для обмена ими с киевской стороной.

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Экипаж самолета ИЛ-76, который сбили Вооруженные силы Украины над Белгородской областью, похоронят с воинскими почестями. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «Экипаж будет похоронен со всеми воинскими почестями, они герои, и память о них будет жить в истории великого русского государства, как и память о каждом герое специальной военной операции», — написал Евгений Балицкий в своем официальном telegram-канале. Самолет потерпел крушение 24 января. На лайнере было шесть членов экипажа, три сопровождающих и 65 пленных украинских военнослужащих. Самолет перевозил военнопленных для обмена ими с киевской стороной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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