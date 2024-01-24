Экипаж сбитого ИЛ-76 в Белгородской области похоронят с воинскими почестями

Экипаж самолета ИЛ-76, который сбили Вооруженные силы Украины над Белгородской областью, похоронят с воинскими почестями. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Экипаж будет похоронен со всеми воинскими почестями, они герои, и память о них будет жить в истории великого русского государства, как и память о каждом герое специальной военной операции», —
На лайнере было шесть членов экипажа, три сопровождающих и 65 пленных украинских военнослужащих. Самолет перевозил военнопленных для обмена ими с киевской стороной.
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