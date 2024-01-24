Экипаж сбитого ИЛ-76 в Белгородской области похоронят с воинскими почестями

25 января 2024 в 00:04 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Экипаж самолета ИЛ-76, который сбили Вооруженные силы Украины над Белгородской областью, похоронят с воинскими почестями. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «Экипаж будет похоронен со всеми воинскими почестями, они герои, и память о них будет жить в истории великого русского государства, как и память о каждом герое специальной военной операции», — написал Евгений Балицкий в своем официальном telegram-канале. Самолет потерпел крушение 24 января. На лайнере было шесть членов экипажа, три сопровождающих и 65 пленных украинских военнослужащих. Самолет перевозил военнопленных для обмена ими с киевской стороной.

Экипаж самолета ИЛ-76, который сбили Вооруженные силы Украины над Белгородской областью, похоронят с воинскими почестями. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «Экипаж будет похоронен со всеми воинскими почестями, они герои, и память о них будет жить в истории великого русского государства, как и память о каждом герое специальной военной операции», — написал Евгений Балицкий в своем официальном telegram-канале. Самолет потерпел крушение 24 января. На лайнере было шесть членов экипажа, три сопровождающих и 65 пленных украинских военнослужащих. Самолет перевозил военнопленных для обмена ими с киевской стороной.