Пять человек погибли в столкновении рейсового автобуса и грузовика в Краснодарском крае. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, ДТП произошло 28 января в 01:30 на 14-м километре автодороги «Кавказ».
«ДТП произошло в Павловском районе. По предварительной информации, водитель автобуса, следовавшего из Москвы в Нальчик, уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Там автобус столкнулся с грузовиком «Хендай», — сообщает сайт «МВД медиа». В момент аварии в автобусе находились 15 пассажиров и два водителя.
На данный момент известно как минимум о пяти погибших. Это два пассажира и водитель автобуса, пассажир и водитель грузовика. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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