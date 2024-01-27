27 января 2024

Пять человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Краснодарском крае. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт здания БСМП. Курган , машина скорой помощи, скорая помошь
Точное количество пострадавших устанавливается Фото:

Пять человек погибли в столкновении рейсового автобуса и грузовика в Краснодарском крае. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, ДТП произошло 28 января в 01:30 на 14-м километре автодороги «Кавказ».

«ДТП произошло в Павловском районе. По предварительной информации, водитель автобуса, следовавшего из Москвы в Нальчик, уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Там автобус столкнулся с грузовиком «Хендай», — сообщает сайт «МВД медиа». В момент аварии в автобусе находились 15 пассажиров и два водителя.

На данный момент известно как минимум о пяти погибших. Это два пассажира и водитель автобуса, пассажир и водитель грузовика. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Водитель автобуса, предположительно, уснул за рулем и выехал на встречку
Водитель автобуса, предположительно, уснул за рулем и выехал на встречку
Фото:

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Пять человек погибли в столкновении рейсового автобуса и грузовика в Краснодарском крае. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, ДТП произошло 28 января в 01:30 на 14-м километре автодороги «Кавказ». «ДТП произошло в Павловском районе. По предварительной информации, водитель автобуса, следовавшего из Москвы в Нальчик, уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Там автобус столкнулся с грузовиком «Хендай», — сообщает сайт «МВД медиа». В момент аварии в автобусе находились 15 пассажиров и два водителя. На данный момент известно как минимум о пяти погибших. Это два пассажира и водитель автобуса, пассажир и водитель грузовика. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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