Происшествия ДТП Пять человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Краснодарском крае. Фото 28 января 2024 в 08:53 Размер текста - 17 + Точное количество пострадавших устанавливается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пять человек погибли в столкновении рейсового автобуса и грузовика в Краснодарском крае. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, ДТП произошло 28 января в 01:30 на 14-м километре автодороги «Кавказ». «ДТП произошло в Павловском районе. По предварительной информации, водитель автобуса, следовавшего из Москвы в Нальчик, уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Там автобус столкнулся с грузовиком «Хендай», — сообщает сайт «МВД медиа». В момент аварии в автобусе находились 15 пассажиров и два водителя. На данный момент известно как минимум о пяти погибших. Это два пассажира и водитель автобуса, пассажир и водитель грузовика. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Водитель автобуса, предположительно, уснул за рулем и выехал на встречку Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Пять человек погибли в столкновении рейсового автобуса и грузовика в Краснодарском крае. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, ДТП произошло 28 января в 01:30 на 14-м километре автодороги «Кавказ». «ДТП произошло в Павловском районе. По предварительной информации, водитель автобуса, следовавшего из Москвы в Нальчик, уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Там автобус столкнулся с грузовиком «Хендай», — сообщает сайт «МВД медиа». В момент аварии в автобусе находились 15 пассажиров и два водителя. На данный момент известно как минимум о пяти погибших. Это два пассажира и водитель автобуса, пассажир и водитель грузовика. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям