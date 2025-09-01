Пашинян и Алиев неформально поговорили на саммите ШОС

На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Китае, состоялась неформальная встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Информацию об этом подтвердил сам Пашинян, опубликовав короткое видео с места.
«В рамках саммита ШОС встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», — написал Пашинян в своем telegram-канале. Согласно сообщению пресс-службы правительства Армении, на встрече обсуждалась актуальная мирная повестка между двумя странами. Главы государств уделили особое внимание вопросам конструктивного диалога, укрепления взаимного доверия и поддержанию стабильности в регионе Южного Кавказа.
Обе стороны подчеркнули положительную динамику, которая наметилась после предыдущего саммита в Вашингтоне. По словам представителей армянского кабмина, это свидетельствует о существенной международной поддержке процесса мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. В ходе беседы лидеры акцентировали внимание на необходимости продолжения диалога.
