Пашинян и Алиев неформально поговорили на саммите ШОС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ходе беседы лидеры акцентировали внимание на необходимости продолжения диалога
В ходе беседы лидеры акцентировали внимание на необходимости продолжения диалога Фото:

На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Китае, состоялась неформальная встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Информацию об этом подтвердил сам Пашинян, опубликовав короткое видео с места.

«В рамках саммита ШОС встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», — написал Пашинян в своем telegram-канале. Согласно сообщению пресс-службы правительства Армении, на встрече обсуждалась актуальная мирная повестка между двумя странами. Главы государств уделили особое внимание вопросам конструктивного диалога, укрепления взаимного доверия и поддержанию стабильности в регионе Южного Кавказа.

Обе стороны подчеркнули положительную динамику, которая наметилась после предыдущего саммита в Вашингтоне. По словам представителей армянского кабмина, это свидетельствует о существенной международной поддержке процесса мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. В ходе беседы лидеры акцентировали внимание на необходимости продолжения диалога.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Китае, состоялась неформальная встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Информацию об этом подтвердил сам Пашинян, опубликовав короткое видео с места. «В рамках саммита ШОС встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», — написал Пашинян в своем telegram-канале. Согласно сообщению пресс-службы правительства Армении, на встрече обсуждалась актуальная мирная повестка между двумя странами. Главы государств уделили особое внимание вопросам конструктивного диалога, укрепления взаимного доверия и поддержанию стабильности в регионе Южного Кавказа. Обе стороны подчеркнули положительную динамику, которая наметилась после предыдущего саммита в Вашингтоне. По словам представителей армянского кабмина, это свидетельствует о существенной международной поддержке процесса мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. В ходе беседы лидеры акцентировали внимание на необходимости продолжения диалога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...