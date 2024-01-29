Пермский стратегический завод потратит миллионы на съемки фильмов

Соликамский магниевый завод объявил конкурс на съемку фильмов за 2,5 млн рублей

В цену контракта входят написание сценариев, видеосъемка и монтаж Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае ОАО «Соликамский магниевый завод» объявило конкурс на оказание услуг по созданию документальных фильмов о работе предприятия. На эти цели завод планирует потратить 2,5 млн рублей. В эту цену входят написание сценариев, согласование их с заказчиком, видеосъемка и монтаж.

«Подготовка и согласование с заказчиком четырех оригинальных сценариев видеофильмов о деятельности ОАО „СМЗ“. Презентационный фильм о деятельности предприятия, научно-популярный видеофильм о процессах производства магния и редкоземельных металлов, ролик о гимне завода, видеоматериал о соблюдении техники безопасности. Начальная и максимальная цена контракта — 2,5 млн рублей», — сообщается в техзадании на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка».

Среди условий указан общий хронометраж видеоматериалов длительностью около 55 минут. В фильме-презентации должна содержаться информация о технологических процессах на предприятии. Для производства фильма «Гимн ОАО «СМЗ» необходимо провести съемки исполнения гимна хором ветеранов ОАО «СМЗ», детским хором и хором работников завода.

Соликамский магниевый завод является стратегическим российским предприятием, которое производит редкоземельные металлы (РЗМ). Это губчатый титан, оксид и хлорид ниобия и тантала. Их используют в радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении, химической промышленности и других отраслях.