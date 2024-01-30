В Кремле отреагировали на планы США ударить по Ирану

Россия осуждает планы США ударить по Ирану
Россия осуждает все действия, связанные с нагнетанием ситуации в Иране. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы не приветствуем какие-либо действия которые ведут к дестабилизации ситуации в Иране и на Ближнем Востоке в целом. Россия не будет приветствовать такие шаги [со стороны стран Запада]», — уточнил Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
США раздумывают над тем, чтобы нанести ряд ударов по военным объектам Ирана. Это связано с атакой по американской военной базе на севере Иордании.
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