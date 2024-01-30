В Кремле отреагировали на планы США ударить по Ирану

Песков: Россия осуждает эскалацию ситуации на Ближнем Востоке со стороны США
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, боеприпасы, военные, израиль, снаряды, сектор газа, танк,  stock, цахал, наземная операция
Россия осуждает планы США ударить по Ирану Фото:

Россия осуждает все действия, связанные с нагнетанием ситуации в Иране. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы не приветствуем какие-либо действия которые ведут к дестабилизации ситуации в Иране и на Ближнем Востоке в целом. Россия не будет приветствовать такие шаги [со стороны стран Запада]», — уточнил Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

США раздумывают над тем, чтобы нанести ряд ударов по военным объектам Ирана. Это связано с атакой по американской военной базе на севере Иордании.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия осуждает все действия, связанные с нагнетанием ситуации в Иране. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Мы не приветствуем какие-либо действия которые ведут к дестабилизации ситуации в Иране и на Ближнем Востоке в целом. Россия не будет приветствовать такие шаги [со стороны стран Запада]», — уточнил Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. США раздумывают над тем, чтобы нанести ряд ударов по военным объектам Ирана. Это связано с атакой по американской военной базе на севере Иордании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...