В Академическом районе Екатеринбурга водитель Mazda задержал движение трамваев, застряв на путях. Горожанам пришлось полчаса ждать, пока машину вытащат, пишут в Telegram.
«Очередной автохам задержал движение трамваем из Академического в сторону центра города, застряв на путях. 38 минут пассажиры трамваев ждали, пока Mazda вытащат с путей. Удалось это сделать лишь с помощью трамвая, который стоял первый в очереди», — пишет telegram-канал «Екатеринбург. Главное».
Водитель снял номера с автомобиля. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. В ведомстве пообещали организовать проверку по данному инциденту.
В Академическом районе Екатеринбурга водитель Mazda задержал движение трамваев, застряв на путях. Горожанам пришлось полчаса ждать, пока машину вытащат, пишут в Telegram. «Очередной автохам задержал движение трамваем из Академического в сторону центра города, застряв на путях. 38 минут пассажиры трамваев ждали, пока Mazda вытащат с путей. Удалось это сделать лишь с помощью трамвая, который стоял первый в очереди», — пишет telegram-канал «Екатеринбург. Главное». Водитель снял номера с автомобиля. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. В ведомстве пообещали организовать проверку по данному инциденту.