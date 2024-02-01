01 февраля 2024

Автохам на полчаса задержал движение трамваев в Екатеринбурге. Фото

Екатеринбуржец застрял на путях и задержал движение трамваев
© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега объезд Екатеринбурга, рельсы, трамвайные пути, снег на дороге
Горожанам пришлось полчаса ждать, пока машину вытащат с путей (архивное фото) Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга водитель Mazda задержал движение трамваев, застряв на путях. Горожанам пришлось полчаса ждать, пока машину вытащат, пишут в Telegram.

«Очередной автохам задержал движение трамваем из Академического в сторону центра города, застряв на путях. 38 минут пассажиры трамваев ждали, пока Mazda вытащат с путей. Удалось это сделать лишь с помощью трамвая, который стоял первый в очереди», — пишет telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

Водитель снял номера с автомобиля. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. В ведомстве пообещали организовать проверку по данному инциденту.

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В Академическом районе Екатеринбурга водитель Mazda задержал движение трамваев, застряв на путях. Горожанам пришлось полчаса ждать, пока машину вытащат, пишут в Telegram. «Очередной автохам задержал движение трамваем из Академического в сторону центра города, застряв на путях. 38 минут пассажиры трамваев ждали, пока Mazda вытащат с путей. Удалось это сделать лишь с помощью трамвая, который стоял первый в очереди», — пишет telegram-канал «Екатеринбург. Главное». Водитель снял номера с автомобиля. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. В ведомстве пообещали организовать проверку по данному инциденту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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