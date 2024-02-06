Журналист Карлсон: интервью с Путиным покажут бесплатно в версии без монтажа

Илон Маск обещал не блокировать интервью Карлсона с Путиным

07 февраля 2024 в 00:28 Размер текста - 17 +

Конечный видеоряд с Владимиром Путиным не будет перемонтирован, пообещал американский журналист Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Американский журналист Такер Карлсон пообещал, что все желающие смогут посмотреть бесплатно на его сайте в версии без монтажа интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. От подчеркнул, что предприниматель Илон Маск обещал не блокировать видео после публикации в соцсети X. «Илон Маск обещал не скрывать и не блокировать интервью с Владимиром Путиным после публикации на платформе X. Мы за это благодарны», — заявил Такер Карлсон в своем видеообращении. По его словам, полная версия беседы станет доступна всем пользователям соцсети. Карлсон берет интервью у Путина, чтобы объяснить населению США, что на самом деле происходит в России и на Украине. Журналист пытался пообщаться с лидером РФ с сентябре прошлого года, но власти США запрещали ему сделать это.

Американский журналист Такер Карлсон пообещал, что все желающие смогут посмотреть бесплатно на его сайте в версии без монтажа интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. От подчеркнул, что предприниматель Илон Маск обещал не блокировать видео после публикации в соцсети X. «Илон Маск обещал не скрывать и не блокировать интервью с Владимиром Путиным после публикации на платформе X. Мы за это благодарны», — заявил Такер Карлсон в своем видеообращении. По его словам, полная версия беседы станет доступна всем пользователям соцсети. Карлсон берет интервью у Путина, чтобы объяснить населению США, что на самом деле происходит в России и на Украине. Журналист пытался пообщаться с лидером РФ с сентябре прошлого года, но власти США запрещали ему сделать это.