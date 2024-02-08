Депутат рассказал о свердловчанине, который вернулся из украинского плена

Среди вернувшихся из украинского плена оказался боец из Талицы

09 февраля 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

Из украинского плена вернулись еще пять свердловчан (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Один из пяти свердловских бойцов, вернувшихся из украинского плена, родом из Талицы. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «Двое [из пяти] были в плену давно. Про талицкого военнопленного мне его родные и близкие писали еще в 2022-м. Информация поступила ко мне в начале прошлого года. Тогда же его включили в список на обмен», — написал Иванов в telegram-канале. И добавил, что в списке пленных более сотни фамилий бойцов, которые из Уральского федерального округа. Между Россией и Украиной 8 февраля произошел обмен пленными по формуле 100 на 100. В числе вернувшихся на Родину — пять свердловчан. По словам свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, в украинском плену больше нет свердловчан, которые были там с 2022 года.

Один из пяти свердловских бойцов, вернувшихся из украинского плена, родом из Талицы. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «Двое [из пяти] были в плену давно. Про талицкого военнопленного мне его родные и близкие писали еще в 2022-м. Информация поступила ко мне в начале прошлого года. Тогда же его включили в список на обмен», — написал Иванов в telegram-канале. И добавил, что в списке пленных более сотни фамилий бойцов, которые из Уральского федерального округа. Между Россией и Украиной 8 февраля произошел обмен пленными по формуле 100 на 100. В числе вернувшихся на Родину — пять свердловчан. По словам свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, в украинском плену больше нет свердловчан, которые были там с 2022 года.