Илон Маск: украинскую мясорубку следовало остановить год назад

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Илон Маск. stock,  stock, Маск Илон
Илон Маск жестко ответил Джо Байдену по конфликту на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине следовало прекратить год назад. Так предприниматель и миллиардер Илон Маск ответил на слова президента США Джо Байдена о том, что неготовность Конгресса поддержать Киев — преступная халатность. Маск назвал конфликт на Украине «мясорубкой».

«Пора остановить эту мясорубку. <…> Это следовало сделать еще год назад», — написал Маск у себя в соцсети X.

В последние дни миллиардер активно критикует действия властей США. Например, после интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, Маск заявил, что США переусердствовали, начав использовать доллар в качестве оружия. Этот тезис ранее озвучил сам Путин.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Конфликт на Украине следовало прекратить год назад. Так предприниматель и миллиардер Илон Маск ответил на слова президента США Джо Байдена о том, что неготовность Конгресса поддержать Киев — преступная халатность. Маск назвал конфликт на Украине «мясорубкой». «Пора остановить эту мясорубку. <…> Это следовало сделать еще год назад», — написал Маск у себя в соцсети X. В последние дни миллиардер активно критикует действия властей США. Например, после интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, Маск заявил, что США переусердствовали, начав использовать доллар в качестве оружия. Этот тезис ранее озвучил сам Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...