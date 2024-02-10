Илон Маск: украинскую мясорубку следовало остановить год назад

10 февраля 2024 в 11:35 Размер текста - 17 +

Илон Маск жестко ответил Джо Байдену по конфликту на Украине Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине следовало прекратить год назад. Так предприниматель и миллиардер Илон Маск ответил на слова президента США Джо Байдена о том, что неготовность Конгресса поддержать Киев — преступная халатность. Маск назвал конфликт на Украине «мясорубкой». «Пора остановить эту мясорубку. <…> Это следовало сделать еще год назад», — написал Маск у себя в соцсети X. В последние дни миллиардер активно критикует действия властей США. Например, после интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, Маск заявил, что США переусердствовали, начав использовать доллар в качестве оружия. Этот тезис ранее озвучил сам Путин.

Конфликт на Украине следовало прекратить год назад. Так предприниматель и миллиардер Илон Маск ответил на слова президента США Джо Байдена о том, что неготовность Конгресса поддержать Киев — преступная халатность. Маск назвал конфликт на Украине «мясорубкой». «Пора остановить эту мясорубку. <…> Это следовало сделать еще год назад», — написал Маск у себя в соцсети X. В последние дни миллиардер активно критикует действия властей США. Например, после интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, Маск заявил, что США переусердствовали, начав использовать доллар в качестве оружия. Этот тезис ранее озвучил сам Путин.