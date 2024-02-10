Илон Маск: украинскую мясорубку следовало остановить год назад

Конфликт на Украине следовало прекратить год назад. Так предприниматель и миллиардер Илон Маск ответил на слова президента США Джо Байдена о том, что неготовность Конгресса поддержать Киев — преступная халатность. Маск назвал конфликт на Украине «мясорубкой».
«Пора остановить эту мясорубку. <…> Это следовало сделать еще год назад», — написал Маск у себя в соцсети X.
В последние дни миллиардер активно критикует действия властей США. Например, после интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, Маск заявил, что США переусердствовали, начав использовать доллар в качестве оружия. Этот тезис ранее озвучил сам Путин.
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