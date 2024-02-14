В Челябинске отменили концерт участницы «голой» вечеринки Лолиты

В Челябинске отменили концерт певицы Лолиты Милявской, запланированный на 22 марта. Информация об этом появилась на официальном сайте городских зрелищных касс.
«Мероприятие отменено», — сообщается на сайте касс. Информация о возможных причинах в карточке концерта не указана.
URA.RU связалось с директором городских касс Ильей Беловым. Руководитель уточнил, что точной информации о причинах отмены владеет организатор «Артисты и Звезды». В качестве возможного фактора Белов указал технические причины.
Об отмене выступления в Перми, Екатеринбурге, а следом и в Тюмени стало известно 13 февраля. Ранее URA.RU сообщало о том, что концерт Лолиты стали отменять после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Об отмене концертов артистка узнала из разговора с журналистами.
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