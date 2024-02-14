В Челябинске отменили концерт участницы «голой» вечеринки Лолиты

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Прощание с Иосифом Кобзоном в Концертном зале им. Чайковского. Москва, траурная церемония, лолита, милявская лолита, фетисова лада
О том, будет ли проведен концерт позже, организаторы не сообщают Фото:
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Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

В Челябинске отменили концерт певицы Лолиты Милявской, запланированный на 22 марта. Информация об этом появилась на официальном сайте городских зрелищных касс.

«Мероприятие отменено», — сообщается на сайте касс. Информация о возможных причинах в карточке концерта не указана.

URA.RU связалось с директором городских касс Ильей Беловым. Руководитель уточнил, что точной информации о причинах отмены владеет организатор «Артисты и Звезды». В качестве возможного фактора Белов указал технические причины.

Об отмене выступления в Перми, Екатеринбурге, а следом и в Тюмени стало известно 13 февраля. Ранее URA.RU сообщало о том, что концерт Лолиты стали отменять после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Об отмене концертов артистка узнала из разговора с журналистами.

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В Челябинске отменили концерт певицы Лолиты Милявской, запланированный на 22 марта. Информация об этом появилась на официальном сайте городских зрелищных касс. «Мероприятие отменено», — сообщается на сайте касс. Информация о возможных причинах в карточке концерта не указана. URA.RU связалось с директором городских касс Ильей Беловым. Руководитель уточнил, что точной информации о причинах отмены владеет организатор «Артисты и Звезды». В качестве возможного фактора Белов указал технические причины. Об отмене выступления в Перми, Екатеринбурге, а следом и в Тюмени стало известно 13 февраля. Ранее URA.RU сообщало о том, что концерт Лолиты стали отменять после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Об отмене концертов артистка узнала из разговора с журналистами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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