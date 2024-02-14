В Челябинске отменили концерт участницы «голой» вечеринки Лолиты

14 февраля 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

О том, будет ли проведен концерт позже, организаторы не сообщают Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» В Челябинске отменили концерт певицы Лолиты Милявской, запланированный на 22 марта. Информация об этом появилась на официальном сайте городских зрелищных касс. «Мероприятие отменено», — сообщается на сайте касс. Информация о возможных причинах в карточке концерта не указана. URA.RU связалось с директором городских касс Ильей Беловым. Руководитель уточнил, что точной информации о причинах отмены владеет организатор «Артисты и Звезды». В качестве возможного фактора Белов указал технические причины. Об отмене выступления в Перми, Екатеринбурге, а следом и в Тюмени стало известно 13 февраля. Ранее URA.RU сообщало о том, что концерт Лолиты стали отменять после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Об отмене концертов артистка узнала из разговора с журналистами.

В Челябинске отменили концерт певицы Лолиты Милявской, запланированный на 22 марта. Информация об этом появилась на официальном сайте городских зрелищных касс. «Мероприятие отменено», — сообщается на сайте касс. Информация о возможных причинах в карточке концерта не указана. URA.RU связалось с директором городских касс Ильей Беловым. Руководитель уточнил, что точной информации о причинах отмены владеет организатор «Артисты и Звезды». В качестве возможного фактора Белов указал технические причины. Об отмене выступления в Перми, Екатеринбурге, а следом и в Тюмени стало известно 13 февраля. Ранее URA.RU сообщало о том, что концерт Лолиты стали отменять после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Об отмене концертов артистка узнала из разговора с журналистами.