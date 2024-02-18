Алексей Вихарев планирует сделать традиционными игры в футбол в валенках Фото: Дмитрий Иванов, пресс-служба Алексея Вихарева

Руководитель фракции «Единая Россия» в екатеринбургской гордуме Алексей Вихарев придумал проект «Футбол в валенках» для школьников и студентов. Игры прошли в парке «Уралмаш», а победители получили денежные призы, рассказал URA.RU депутат.

«Зимой летний парк „Уралмаш“ часто пустует, именно поэтому мои волонтеры-помощники захотели создать такое мероприятие, которое привлечет сюда молодежь. Кроме возрождения парка для нас было важным заинтересовать молодое поколение зимними видами спорта, показать, что спорт может быть не только полезным, но и веселым и интересным», — рассказал депутат. В следующем году он с командой планирует вновь организовать турнир и сделать его традиционным.

Игры в футбол в валенках приурочили к 23 февраля. Участие в них приняли порядка полсотни человек — ученики гимназии N°99, школ N°67, 138, 167 и 66, а также волонтеры центра Алексея Вихарева, активисты дворового клуба «Шанс» и студенты УиУ РАНХиГС. Победителями стали ученики школы N°66, на втором месте дети из школы N°167 — им вручили денежные призы. Остальные участники получили грамоты. Для участников турнира организовали армейскую полевую кухню с кашей и чаем, все получили валенки. Перед играми активисты свердловского РЭО почистили дорожки в парке с помощью квадроцикла ковшом.

«Ребята хотели только победы, они ее заслужили! Благодаря настрою и поддержке болельщиков они победили! Выигранные деньги парни планируют потратить на новую форму, вкусную пиццу и подарки родным», — поделился после турнира наставник команды победителей, учитель физкультуры школы N°66 Федор Салмин.

В 2024 году парк «Уралмаш» ждет масштабная реконструкция, которая продлится два года и обойдется в 180 млн рублей. Заниматься им будет команда парка Маяковского.