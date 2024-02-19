В Академическом задымился трамвай с пассажирами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый трамвай в Академическом районе. Екатеринбург, академический район, ночь, трамвай
Инцидент произошел в трамвае маршрута №1 Фото:

В Екатеринбурге в салоне трамвая, курсирующего по маршруту №1 — до Академического микрорайона, вспыхнула печка. Об этом рассказали пассажиры.

«Прямо сейчас загорелась печка в трамвае по маршруту №1. Дым на весь вагон», — цитирует telegram-канал «Свет — Екатеринбург» одного из очевидцев.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу мэрии Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не поступил. Это не первый случай, когда в трамваях, курсирующих по новой ветке — трамвайную линию в Академический открыли 23 декабря — произошел подобный инцидент. Спустя несколько дней после запуска линии один из трамваев также задымился.

Фото:

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В Екатеринбурге в салоне трамвая, курсирующего по маршруту №1 — до Академического микрорайона, вспыхнула печка. Об этом рассказали пассажиры. «Прямо сейчас загорелась печка в трамвае по маршруту №1. Дым на весь вагон», — цитирует telegram-канал «Свет — Екатеринбург» одного из очевидцев. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу мэрии Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не поступил. Это не первый случай, когда в трамваях, курсирующих по новой ветке — трамвайную линию в Академический открыли 23 декабря — произошел подобный инцидент. Спустя несколько дней после запуска линии один из трамваев также задымился.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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