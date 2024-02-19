В Екатеринбурге в салоне трамвая, курсирующего по маршруту №1 — до Академического микрорайона, вспыхнула печка. Об этом рассказали пассажиры.
«Прямо сейчас загорелась печка в трамвае по маршруту №1. Дым на весь вагон», — цитирует telegram-канал «Свет — Екатеринбург» одного из очевидцев.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу мэрии Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не поступил. Это не первый случай, когда в трамваях, курсирующих по новой ветке — трамвайную линию в Академический открыли 23 декабря — произошел подобный инцидент. Спустя несколько дней после запуска линии один из трамваев также задымился.
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