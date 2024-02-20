В Челябинске возвращают в семьи только половину изъятых детей

20 февраля 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

Количество семей региона, за которыми наблюдают соцслужбы, с годами не меняется Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В двух районах Челябинска, Ленинском и Курчатовском, возвращают в семь лишь половину изъятых детей. Это самые низкие показатели по всему региону, уточнила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. «Совместными усилиями в 2023 году удалось увеличить показатель возврата детей в кровные семьи после реабилитации в специализированных учреждениях для несовершеннолетних. Больше всего детей возвращаются в семьи в Катав-Ивановском (92%) и Октябрьском районах (91%). Меньше всего — в Ленинском и Курчатовском районах Челябинска, 46% и 48% соответственно», — сообщила Гехт. По данным Гехт, в 2022 году в семьи региона в среднем возвращали всего 47% детей, в 2023 году этот показатель вырос до 66%. Первый вице-губернатор считает эту тенденцию обнадеживающей, так как ребенок должен воспитываться в семье. Немаловажно, что с годами количество семей и детей, которые состоят в регионе на профилактическом учете, почти не меняется — около четырех тысяч семей и порядка 8,6 тысяч детей. Ранее URA.RU сообщало, что в больнице поселка Потанино двухлетнюю девочку, оставшуюся без попечения родителей, закрыли в больничной палате. Ребенка изъяли из семьи, где мать злоупотребляла алкоголем. Ситуацией заинтересовалась областная прокуратура.

В двух районах Челябинска, Ленинском и Курчатовском, возвращают в семь лишь половину изъятых детей. Это самые низкие показатели по всему региону, уточнила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. «Совместными усилиями в 2023 году удалось увеличить показатель возврата детей в кровные семьи после реабилитации в специализированных учреждениях для несовершеннолетних. Больше всего детей возвращаются в семьи в Катав-Ивановском (92%) и Октябрьском районах (91%). Меньше всего — в Ленинском и Курчатовском районах Челябинска, 46% и 48% соответственно», — сообщила Гехт. По данным Гехт, в 2022 году в семьи региона в среднем возвращали всего 47% детей, в 2023 году этот показатель вырос до 66%. Первый вице-губернатор считает эту тенденцию обнадеживающей, так как ребенок должен воспитываться в семье. Немаловажно, что с годами количество семей и детей, которые состоят в регионе на профилактическом учете, почти не меняется — около четырех тысяч семей и порядка 8,6 тысяч детей. Ранее URA.RU сообщало, что в больнице поселка Потанино двухлетнюю девочку, оставшуюся без попечения родителей, закрыли в больничной палате. Ребенка изъяли из семьи, где мать злоупотребляла алкоголем. Ситуацией заинтересовалась областная прокуратура.