В Миассе наказали врачей, которые проглядели перелом у двухлетнего ребенка

Перелом ножки ребенка смог разглядеть на снимке только третий врач Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Миассе, Челябинская область, наказали врачей, которые назначили неправильное лечение из-за того, что проглядели перелом ноги у двухлетнего ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Сотрудники прокуратуры Челябинской области провели проверку и внесли представление в горбольницу №2 Миасса. Представление рассмотрено, виновному медицинскому работнику уменьшили размер премирования», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Согласно данным прокуратуры, травму малыш получил во время игры на улице. Его мама 26 ноября 2023 года обратилась в травмпункт горбольницы №2 Миасса, где ребенку был сделан снимок и проведен осмотр врачом-травматологом. Первый врач не увидел на снимке перелом и поставил диагноз «растяжение связок». На следующий день, когда боль не прекратилась, мальчика показали врачу повторно.

«На рентгенографии травматолог выявил перелом большеберцовой кости правой голени на границе средней трети по типу продольной трещины», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ребенку наложили гипс и отпустили домой.

В ходе амбулаторного лечения 14 декабря был сделан третий снимок, где третий травматолог подробно описал заживляющийся перелом кости и продлил на две недели гипсовую иммобилизацию ноги. По данным прокуратуры, из-за неправильного диагноза ребенок получал неправильное лечение и испытывал длительные болевые и нравственные страдания.