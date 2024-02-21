Россиян обяжут бороться с борщевиком на участках

Госдума приняла в первом чтении проект закона о защите земли от борщевика
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Природа ХМАО. Сургут, рассвет, природа, пейзаж, борщевик
Необходимо обозначить источник финансирования для борьбы с борщевиком, заявили в Госдуме Фото:

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет владельцев земельных участков в России принимать меры по борьбе с борщевиком. В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

«Законопроект обязывает собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков осуществлять мероприятия по охране земель от инвазивных растений», — сообщило о принятии законопроекта РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил, что необходимо обозначить источник финансирования для борьбы с борщевиком.

Ранее Правительство России утвердило запрет на выращивание ипомеи трехцветной, которая является достаточно распространенным растением на дачных участках. О том, какое наказание грозит за выращивание ипомеи на участке и ее местах обитания — в материале URA.RU.

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет владельцев земельных участков в России принимать меры по борьбе с борщевиком. В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года. «Законопроект обязывает собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков осуществлять мероприятия по охране земель от инвазивных растений», — сообщило о принятии законопроекта РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил, что необходимо обозначить источник финансирования для борьбы с борщевиком. Ранее Правительство России утвердило запрет на выращивание ипомеи трехцветной, которая является достаточно распространенным растением на дачных участках. О том, какое наказание грозит за выращивание ипомеи на участке и ее местах обитания — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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