Россиян обяжут бороться с борщевиком на участках

Госдума приняла в первом чтении проект закона о защите земли от борщевика

21 февраля 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

Необходимо обозначить источник финансирования для борьбы с борщевиком, заявили в Госдуме Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет владельцев земельных участков в России принимать меры по борьбе с борщевиком. В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года. «Законопроект обязывает собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков осуществлять мероприятия по охране земель от инвазивных растений», — сообщило о принятии законопроекта РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил, что необходимо обозначить источник финансирования для борьбы с борщевиком. Ранее Правительство России утвердило запрет на выращивание ипомеи трехцветной, которая является достаточно распространенным растением на дачных участках. О том, какое наказание грозит за выращивание ипомеи на участке и ее местах обитания — в материале URA.RU.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет владельцев земельных участков в России принимать меры по борьбе с борщевиком. В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года. «Законопроект обязывает собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков осуществлять мероприятия по охране земель от инвазивных растений», — сообщило о принятии законопроекта РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил, что необходимо обозначить источник финансирования для борьбы с борщевиком. Ранее Правительство России утвердило запрет на выращивание ипомеи трехцветной, которая является достаточно распространенным растением на дачных участках. О том, какое наказание грозит за выращивание ипомеи на участке и ее местах обитания — в материале URA.RU.