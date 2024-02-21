Россиян обяжут бороться с борщевиком на участках

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет владельцев земельных участков в России принимать меры по борьбе с борщевиком. В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года.
«Законопроект обязывает собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков осуществлять мероприятия по охране земель от инвазивных растений», — сообщило о принятии законопроекта РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил, что необходимо обозначить источник финансирования для борьбы с борщевиком.
Ранее Правительство России утвердило запрет на выращивание ипомеи трехцветной, которая является достаточно распространенным растением на дачных участках. О том, какое наказание грозит за выращивание ипомеи на участке и ее местах обитания — в материале URA.RU.
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