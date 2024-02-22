22 февраля 2024

В Кировграде пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, снег, зима, прохожие, женщина, тропинка в снегу, мужчина
Пропавшему молодому человеку нужна медицинская помощь Фото:

В Кировграде (Свердловская область) пропал Константин Завьялов, нуждающийся в медицинской помощи. Мужчина вышел из дома и не вернулся, сообщили волонтеры из отряда «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Пропал Завьялов Константин Алексеевич, 25 лет (1998 г. р.), город Кировград, Свердловская область. 23 февраля 2024 года вышел из дома и не вернулся», — говорится в группе «ЛизаАлерт» «ВКонтакте».

Рост молодого человека — 175 сантиметров, нормальное телосложение, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в светло-коричневую куртку, черную кофту, черные спортивные штаны и берцы. Если вам известно о местонахождении мужчины, то сообщите о нем по номеру 8 800 700 54 52 или 8 953 053 04 83 (Екатерина).

Фото:

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В Кировграде (Свердловская область) пропал Константин Завьялов, нуждающийся в медицинской помощи. Мужчина вышел из дома и не вернулся, сообщили волонтеры из отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал Завьялов Константин Алексеевич, 25 лет (1998 г. р.), город Кировград, Свердловская область. 23 февраля 2024 года вышел из дома и не вернулся», — говорится в группе «ЛизаАлерт» «ВКонтакте». Рост молодого человека — 175 сантиметров, нормальное телосложение, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в светло-коричневую куртку, черную кофту, черные спортивные штаны и берцы. Если вам известно о местонахождении мужчины, то сообщите о нем по номеру 8 800 700 54 52 или 8 953 053 04 83 (Екатерина).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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