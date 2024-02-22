В Кировграде (Свердловская область) пропал Константин Завьялов, нуждающийся в медицинской помощи. Мужчина вышел из дома и не вернулся, сообщили волонтеры из отряда «ЛизаАлерт».
«Помогите найти человека! Пропал Завьялов Константин Алексеевич, 25 лет (1998 г. р.), город Кировград, Свердловская область. 23 февраля 2024 года вышел из дома и не вернулся», — говорится в группе «ЛизаАлерт» «ВКонтакте».
Рост молодого человека — 175 сантиметров, нормальное телосложение, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в светло-коричневую куртку, черную кофту, черные спортивные штаны и берцы. Если вам известно о местонахождении мужчины, то сообщите о нем по номеру 8 800 700 54 52 или 8 953 053 04 83 (Екатерина).
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