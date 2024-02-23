23 февраля 2024

Украина поставила Польше ультиматум из-за напряженности на границе

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Денис Шмыгаль,  stock
Шмыгаль поделился украинским планом для деблокировки границы с Польшей Фото:

Разблокировка границы с польской стороны должна произойти не позднее 28 марта. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он добавил, что в случае отказа Киев применит зеркальные меры.

«Вопрос блокирования границы должен быть решен значительно раньше, чем 28 марта — даты, когда должно было бы состояться совместное заседание правительств Украины и Польши. В противном случае Украина оставляет за собой право применять зеркальные меры на пунктах пропуска», — написал Шмыгаль в своем telegram-канале.

Он отметил, что Украиной уже составлено пять пунктов плана по деблокаде границы. Один из таких пунктов — создание трехстороннего штаба «Украина, Польша, Еврокомиссия», который мог бы работать круглосуточно для беспрепятственного пропуска через границу. Также он предложил польскому правительству принять совместное обращение к Еврокомиссии, чтобы остановить российский аграрный экспорт в ЕС.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал издевательством ситуацию с блокировкой контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе между Украиной и Польшей. По его словам, эта ситуация связана не с экспортом украинской сельскохозяйственной продукции, а вызвано политическими процессами.

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Разблокировка границы с польской стороны должна произойти не позднее 28 марта. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он добавил, что в случае отказа Киев применит зеркальные меры. «Вопрос блокирования границы должен быть решен значительно раньше, чем 28 марта — даты, когда должно было бы состояться совместное заседание правительств Украины и Польши. В противном случае Украина оставляет за собой право применять зеркальные меры на пунктах пропуска», — написал Шмыгаль в своем telegram-канале. Он отметил, что Украиной уже составлено пять пунктов плана по деблокаде границы. Один из таких пунктов — создание трехстороннего штаба «Украина, Польша, Еврокомиссия», который мог бы работать круглосуточно для беспрепятственного пропуска через границу. Также он предложил польскому правительству принять совместное обращение к Еврокомиссии, чтобы остановить российский аграрный экспорт в ЕС. Украинский президент Владимир Зеленский назвал издевательством ситуацию с блокировкой контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе между Украиной и Польшей. По его словам, эта ситуация связана не с экспортом украинской сельскохозяйственной продукции, а вызвано политическими процессами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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