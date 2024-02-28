Медведев процитировал Сталина на заседании по ВПК

Медведев прочитал телеграмму Сталина о самолетах для армии на заседании по ВПК
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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий, топ
Дмитрий Медведев прочитал телеграмму Сталина на заседании Фото:

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил о том, какими усилиями была достигнута победа в Великой Отечественной войне, процитировав знаменитую телеграмму Иосифа Сталина. Телеграмма была адресована директорам двух заводов и содержала требование увеличить производство штурмовиков Ил-2, которые были крайне необходимы Красной армии.

«Вы подвели нашу страну и Красную армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны Красной армии теперь как воздух, как хлеб», — процитировал Медведев указание Сталина, передает РИА Новости. Зампред подчеркнул, что напомнил о его словах, чтобы все понимали, каким образом достигалась победа. При этом Медведев прочитал телеграмму до конца.

Ранее Медведев предрек новую победу для России. Он процитировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что нельзя допустить победы РФ в конфликте на Украине. Он напомнил о победе России во Второй мировой войне и отметил, что история повторяется.

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил о том, какими усилиями была достигнута победа в Великой Отечественной войне, процитировав знаменитую телеграмму Иосифа Сталина. Телеграмма была адресована директорам двух заводов и содержала требование увеличить производство штурмовиков Ил-2, которые были крайне необходимы Красной армии. «Вы подвели нашу страну и Красную армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны Красной армии теперь как воздух, как хлеб», — процитировал Медведев указание Сталина, передает РИА Новости. Зампред подчеркнул, что напомнил о его словах, чтобы все понимали, каким образом достигалась победа. При этом Медведев прочитал телеграмму до конца. Ранее Медведев предрек новую победу для России. Он процитировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что нельзя допустить победы РФ в конфликте на Украине. Он напомнил о победе России во Второй мировой войне и отметил, что история повторяется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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