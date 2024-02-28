Медведев процитировал Сталина на заседании по ВПК

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил о том, какими усилиями была достигнута победа в Великой Отечественной войне, процитировав знаменитую телеграмму Иосифа Сталина. Телеграмма была адресована директорам двух заводов и содержала требование увеличить производство штурмовиков Ил-2, которые были крайне необходимы Красной армии.
«Вы подвели нашу страну и Красную армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны Красной армии теперь как воздух, как хлеб», — процитировал Медведев указание Сталина, передает РИА Новости. Зампред подчеркнул, что напомнил о его словах, чтобы все понимали, каким образом достигалась победа. При этом Медведев прочитал телеграмму до конца.
Ранее Медведев предрек новую победу для России. Он процитировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что нельзя допустить победы РФ в конфликте на Украине. Он напомнил о победе России во Второй мировой войне и отметил, что история повторяется.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.