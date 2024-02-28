Медведев процитировал Сталина на заседании по ВПК

Медведев прочитал телеграмму Сталина о самолетах для армии на заседании по ВПК

28 февраля 2024 в 20:27 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев прочитал телеграмму Сталина на заседании Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил о том, какими усилиями была достигнута победа в Великой Отечественной войне, процитировав знаменитую телеграмму Иосифа Сталина. Телеграмма была адресована директорам двух заводов и содержала требование увеличить производство штурмовиков Ил-2, которые были крайне необходимы Красной армии. «Вы подвели нашу страну и Красную армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны Красной армии теперь как воздух, как хлеб», — процитировал Медведев указание Сталина, передает РИА Новости. Зампред подчеркнул, что напомнил о его словах, чтобы все понимали, каким образом достигалась победа. При этом Медведев прочитал телеграмму до конца. Ранее Медведев предрек новую победу для России. Он процитировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что нельзя допустить победы РФ в конфликте на Украине. Он напомнил о победе России во Второй мировой войне и отметил, что история повторяется.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил о том, какими усилиями была достигнута победа в Великой Отечественной войне, процитировав знаменитую телеграмму Иосифа Сталина. Телеграмма была адресована директорам двух заводов и содержала требование увеличить производство штурмовиков Ил-2, которые были крайне необходимы Красной армии. «Вы подвели нашу страну и Красную армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны Красной армии теперь как воздух, как хлеб», — процитировал Медведев указание Сталина, передает РИА Новости. Зампред подчеркнул, что напомнил о его словах, чтобы все понимали, каким образом достигалась победа. При этом Медведев прочитал телеграмму до конца. Ранее Медведев предрек новую победу для России. Он процитировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что нельзя допустить победы РФ в конфликте на Украине. Он напомнил о победе России во Второй мировой войне и отметил, что история повторяется.