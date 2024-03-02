На месте работают МЧС и скорая помощь (архивное фото)
В Екатеринбурге вечером 3 марта произошел пожар на улице Мамина-Сибиряка, 97 в магазине сноубордов. Об этом сообщили очевидцы.
«На Мамина-Сибиряка, 97 сейчас горит магазин сноубордов», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ. Новости Екатеринбурга». Отмечается, что на месте работают МЧС и скорая помощь.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
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