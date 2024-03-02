02 марта 2024

В Екатеринбурге загорелся магазин сноубордов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте работают МЧС и скорая помощь (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 3 марта произошел пожар на улице Мамина-Сибиряка, 97 в магазине сноубордов. Об этом сообщили очевидцы.

«На Мамина-Сибиряка, 97 сейчас горит магазин сноубордов», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ. Новости Екатеринбурга». Отмечается, что на месте работают МЧС и скорая помощь.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Екатеринбурге вечером 3 марта произошел пожар на улице Мамина-Сибиряка, 97 в магазине сноубордов. Об этом сообщили очевидцы. «На Мамина-Сибиряка, 97 сейчас горит магазин сноубордов», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ. Новости Екатеринбурга». Отмечается, что на месте работают МЧС и скорая помощь. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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