Бывшему свердловскому мэру, уличенному в коррупции, требуют дать 9 лет тюрьмы

Экс-мэру Пышмы Соколову, уличенному в коррупции, требуют дать 9 лет колонии

05 марта 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

По версии следствия, экс-глава Пышмы получил взятку на 1,5 млн рублей Фото: Алексей Андронов © URA.RU Процесс над экс-мэром Пышмы (Свердловская область) Виктором Соколовым, подозреваемым в коррупции, вышел на финальную стадию. В суде начались прения, во время которых прокурор потребовал сурового наказания для подсудимого. Об этом URA.RU сообщил источник в административно-силовой структуре. Заседание состоялось накануне в Камышловском райсуде и продолжилось во вторник, 5 марта. Во время судебных прений представитель прокуратуры потребовала назначить Соколову девять лет лишения свободы, а также штраф в сумме 105 миллионов рублей. Адвокат подсудимого, в свою очередь, отстаивает честь своего клиента. «После окончания прений будет предоставлено последнее слово подсудимому, потом судья удалится в совещательную комнату. Каким будет решение и когда судья его озвучит, пока неизвестно», — рассказал собеседник агентства. Виктора Соколова обвиняют в коррупции. По версии следствия, он получил взятку на общую сумму 1,5 миллиона рублей. Деньги подсудимому, по материалам дела, передавал директор муниципального предприятия «Водоканалсервис» Александр Привалов — он выступает главным свидетелем со стороны обвинения. Привалов заявил в суде, что под страхом увольнения в период с 2014 года по 2019 год давал Соколову взятки. По месту жительства и в рабочем кабинете мэра проходили обыски, после которых Соколов попал в больницу. В последние месяцы он фактически не появлялся на работе, его пытались уволить с августа прошлого года, однако в гордуме не набрался кворум. В ситуацию вмешалась губернаторская резиденция, и отставка официально состоялась лишь в конце февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Процесс над экс-мэром Пышмы (Свердловская область) Виктором Соколовым, подозреваемым в коррупции, вышел на финальную стадию. В суде начались прения, во время которых прокурор потребовал сурового наказания для подсудимого. Об этом URA.RU сообщил источник в административно-силовой структуре. Заседание состоялось накануне в Камышловском райсуде и продолжилось во вторник, 5 марта. Во время судебных прений представитель прокуратуры потребовала назначить Соколову девять лет лишения свободы, а также штраф в сумме 105 миллионов рублей. Адвокат подсудимого, в свою очередь, отстаивает честь своего клиента. «После окончания прений будет предоставлено последнее слово подсудимому, потом судья удалится в совещательную комнату. Каким будет решение и когда судья его озвучит, пока неизвестно», — рассказал собеседник агентства. Виктора Соколова обвиняют в коррупции. По версии следствия, он получил взятку на общую сумму 1,5 миллиона рублей. Деньги подсудимому, по материалам дела, передавал директор муниципального предприятия «Водоканалсервис» Александр Привалов — он выступает главным свидетелем со стороны обвинения. Привалов заявил в суде, что под страхом увольнения в период с 2014 года по 2019 год давал Соколову взятки. По месту жительства и в рабочем кабинете мэра проходили обыски, после которых Соколов попал в больницу. В последние месяцы он фактически не появлялся на работе, его пытались уволить с августа прошлого года, однако в гордуме не набрался кворум. В ситуацию вмешалась губернаторская резиденция, и отставка официально состоялась лишь в конце февраля.