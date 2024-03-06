Песков жестко ответил на желание Запада вмешиваться в выборы-2024

Дмитрий Песков заявил, что в РФ пройдут выборы президента, нужные народу
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Россия намерена проводить выборы президента, нужные народу страны, и не потерпит вмешательства Запада в свои дела и политику. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время лекции в рамках просветительского марафона «Знание. Первые».
«Россия будет проводить такие выборы, которые нужны народу России. <…> РФ не будет терпеть вмешательство в свою жизнь, внутренние дела и политику», — сказал Дмитрий Песков. Представитель Кремля также подчеркнул, что российское государство не потерпит критики своей демократии. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».
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