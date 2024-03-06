Песков жестко ответил на желание Запада вмешиваться в выборы-2024

Песков: Россия не потерпит вмешательства в президентские выборы-2024
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков заявил, что в РФ пройдут выборы президента, нужные народу Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Россия намерена проводить выборы президента, нужные народу страны, и не потерпит вмешательства Запада в свои дела и политику. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время лекции в рамках просветительского марафона «Знание. Первые».

«Россия будет проводить такие выборы, которые нужны народу России. <…> РФ не будет терпеть вмешательство в свою жизнь, внутренние дела и политику», — сказал Дмитрий Песков. Представитель Кремля также подчеркнул, что российское государство не потерпит критики своей демократии. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

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Россия намерена проводить выборы президента, нужные народу страны, и не потерпит вмешательства Запада в свои дела и политику. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время лекции в рамках просветительского марафона «Знание. Первые». «Россия будет проводить такие выборы, которые нужны народу России. <…> РФ не будет терпеть вмешательство в свою жизнь, внутренние дела и политику», — сказал Дмитрий Песков. Представитель Кремля также подчеркнул, что российское государство не потерпит критики своей демократии. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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