Эрдоган заявил, что ждет Путина в Турции

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
Эрдоган продолжает диалог с Украиной и Россией Фото:

Президент Турции Тайип Эрдоган во время общения с послами иностранных государств сообщил, что ждет визит президента РФ Владимира Путина в страну после муниципальных выборов. Он отметил, что продолжает выстраивать диалог с соседями по Черному морю.

«После выборов [в Турции] мы примем президента России Владимира Путина», — передает TRT Haber слова Эрдогана. Он отметил, что уже принял в Стамбуле президента Украины Владимира Зеленского в рамках продолжения диалога с соседями по Черному морю.

Ранее украинский глава и Эрдоган встретились в Стамбуле. Они обсудили мирный саммит по Украине при участии России. При этом президент Турции отметил, что готов предоставить площадку для его проведения. Однако Зеленский выступил против участия РФ в саммите. Более подробно о встрече глав государств — в материале URA.RU.

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Президент Турции Тайип Эрдоган во время общения с послами иностранных государств сообщил, что ждет визит президента РФ Владимира Путина в страну после муниципальных выборов. Он отметил, что продолжает выстраивать диалог с соседями по Черному морю. «После выборов [в Турции] мы примем президента России Владимира Путина», — передает TRT Haber слова Эрдогана. Он отметил, что уже принял в Стамбуле президента Украины Владимира Зеленского в рамках продолжения диалога с соседями по Черному морю. Ранее украинский глава и Эрдоган встретились в Стамбуле. Они обсудили мирный саммит по Украине при участии России. При этом президент Турции отметил, что готов предоставить площадку для его проведения. Однако Зеленский выступил против участия РФ в саммите. Более подробно о встрече глав государств — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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