Эрдоган заявил, что ждет Путина в Турции

12 марта 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

Эрдоган продолжает диалог с Украиной и Россией Фото: Официальный сайт Президента России Президент Турции Тайип Эрдоган во время общения с послами иностранных государств сообщил, что ждет визит президента РФ Владимира Путина в страну после муниципальных выборов. Он отметил, что продолжает выстраивать диалог с соседями по Черному морю. «После выборов [в Турции] мы примем президента России Владимира Путина», — передает TRT Haber слова Эрдогана. Он отметил, что уже принял в Стамбуле президента Украины Владимира Зеленского в рамках продолжения диалога с соседями по Черному морю. Ранее украинский глава и Эрдоган встретились в Стамбуле. Они обсудили мирный саммит по Украине при участии России. При этом президент Турции отметил, что готов предоставить площадку для его проведения. Однако Зеленский выступил против участия РФ в саммите. Более подробно о встрече глав государств — в материале URA.RU.

Президент Турции Тайип Эрдоган во время общения с послами иностранных государств сообщил, что ждет визит президента РФ Владимира Путина в страну после муниципальных выборов. Он отметил, что продолжает выстраивать диалог с соседями по Черному морю. «После выборов [в Турции] мы примем президента России Владимира Путина», — передает TRT Haber слова Эрдогана. Он отметил, что уже принял в Стамбуле президента Украины Владимира Зеленского в рамках продолжения диалога с соседями по Черному морю. Ранее украинский глава и Эрдоган встретились в Стамбуле. Они обсудили мирный саммит по Украине при участии России. При этом президент Турции отметил, что готов предоставить площадку для его проведения. Однако Зеленский выступил против участия РФ в саммите. Более подробно о встрече глав государств — в материале URA.RU.