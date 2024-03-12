12 марта 2024

Свердловской учительнице придется укоротить ногу из-за ошибки врачей. Видео

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Повседневная жизнь, весна. Москва, инвалид, трость, женщина, палочка
Девушка добилась компенсации в миллион рублей Фото:

В Североуральске (Свердловская область) 27-летняя учительница Виктория сломала ногу, но местные врачи вынесли неверный диагноз, из-за чего девушке придется укорачивать ногу, чтобы восстановиться. Свердловчанка рассказала, что через суды уже добилась компенсации в миллион рублей и сейчас ведет свой бизнес.

«В местной больнице диагностировали перелом голеностопа. Позже в Екатеринбурге медики сказали, что повреждения в нескольких местах и нужна операция. Девушке еще сильнее раздробили кости, поставили винты со спицами, а гипс наложили на третий день. После этого Виктория начала мучиться от болей. В Институте имени Чаклина сказали, что все врачи ошиблись и теперь ногу нужно укорачивать», — пишет telegram-канал Ural Mash со ссылкой на девушку.

Виктория обратилась в мировой суд, где подтвердили доводы института имени Чаклина, но все больницы, где проходила лечение девушка, подали апелляцию в райсуд. Результаты второй судмедэкспертизы полностью опровергали результаты первой, после чего была назначена третья медэкспертиза, которая прошла в Челябинской области — она встала на сторону девушки. В конце концов Виктория получила компенсацию в миллион рублей, переехала в Краснотурьинск и открыла свое кафе, уволившись из школы.

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В Североуральске (Свердловская область) 27-летняя учительница Виктория сломала ногу, но местные врачи вынесли неверный диагноз, из-за чего девушке придется укорачивать ногу, чтобы восстановиться. Свердловчанка рассказала, что через суды уже добилась компенсации в миллион рублей и сейчас ведет свой бизнес. «В местной больнице диагностировали перелом голеностопа. Позже в Екатеринбурге медики сказали, что повреждения в нескольких местах и нужна операция. Девушке еще сильнее раздробили кости, поставили винты со спицами, а гипс наложили на третий день. После этого Виктория начала мучиться от болей. В Институте имени Чаклина сказали, что все врачи ошиблись и теперь ногу нужно укорачивать», — пишет telegram-канал Ural Mash со ссылкой на девушку. Виктория обратилась в мировой суд, где подтвердили доводы института имени Чаклина, но все больницы, где проходила лечение девушка, подали апелляцию в райсуд. Результаты второй судмедэкспертизы полностью опровергали результаты первой, после чего была назначена третья медэкспертиза, которая прошла в Челябинской области — она встала на сторону девушки. В конце концов Виктория получила компенсацию в миллион рублей, переехала в Краснотурьинск и открыла свое кафе, уволившись из школы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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