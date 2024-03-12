Свердловской учительнице придется укоротить ногу из-за ошибки врачей. Видео

13 марта 2024 в 11:35 Размер текста - 17 +

Девушка добилась компенсации в миллион рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Североуральске (Свердловская область) 27-летняя учительница Виктория сломала ногу, но местные врачи вынесли неверный диагноз, из-за чего девушке придется укорачивать ногу, чтобы восстановиться. Свердловчанка рассказала, что через суды уже добилась компенсации в миллион рублей и сейчас ведет свой бизнес. «В местной больнице диагностировали перелом голеностопа. Позже в Екатеринбурге медики сказали, что повреждения в нескольких местах и нужна операция. Девушке еще сильнее раздробили кости, поставили винты со спицами, а гипс наложили на третий день. После этого Виктория начала мучиться от болей. В Институте имени Чаклина сказали, что все врачи ошиблись и теперь ногу нужно укорачивать», — пишет telegram-канал Ural Mash со ссылкой на девушку. Виктория обратилась в мировой суд, где подтвердили доводы института имени Чаклина, но все больницы, где проходила лечение девушка, подали апелляцию в райсуд. Результаты второй судмедэкспертизы полностью опровергали результаты первой, после чего была назначена третья медэкспертиза, которая прошла в Челябинской области — она встала на сторону девушки. В конце концов Виктория получила компенсацию в миллион рублей, переехала в Краснотурьинск и открыла свое кафе, уволившись из школы.

В Североуральске (Свердловская область) 27-летняя учительница Виктория сломала ногу, но местные врачи вынесли неверный диагноз, из-за чего девушке придется укорачивать ногу, чтобы восстановиться. Свердловчанка рассказала, что через суды уже добилась компенсации в миллион рублей и сейчас ведет свой бизнес. «В местной больнице диагностировали перелом голеностопа. Позже в Екатеринбурге медики сказали, что повреждения в нескольких местах и нужна операция. Девушке еще сильнее раздробили кости, поставили винты со спицами, а гипс наложили на третий день. После этого Виктория начала мучиться от болей. В Институте имени Чаклина сказали, что все врачи ошиблись и теперь ногу нужно укорачивать», — пишет telegram-канал Ural Mash со ссылкой на девушку. Виктория обратилась в мировой суд, где подтвердили доводы института имени Чаклина, но все больницы, где проходила лечение девушка, подали апелляцию в райсуд. Результаты второй судмедэкспертизы полностью опровергали результаты первой, после чего была назначена третья медэкспертиза, которая прошла в Челябинской области — она встала на сторону девушки. В конце концов Виктория получила компенсацию в миллион рублей, переехала в Краснотурьинск и открыла свое кафе, уволившись из школы.