13 марта 2024

Мэр Екатеринбурга оставил чиновников без выходных, но подготовил поблажку

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодёжная капсула времени. Екатеринбург, орлов алексей
Алексей Орлов дал финальные установки по предстоящим выборам Фото:

Руководство Екатеринбурга останется без выходных из-за предстоящих выборов президента, которые пройдут 15—17 марта. Об этом заявил мэр города Алексей Орлов на заседании коллегии, передает корреспондент URA.RU.

При этом, по словам мэра, после выборов возможны отгулы. Приоритетным вопросом в ближайшие дни будет обеспечение безопасности на избирательных участках. «Перед нами стоят серьезные вызовы, которые необходимо решать в круглосуточном режиме», — отметил мэр.

На пост главы государства претендуют четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин.

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Руководство Екатеринбурга останется без выходных из-за предстоящих выборов президента, которые пройдут 15—17 марта. Об этом заявил мэр города Алексей Орлов на заседании коллегии, передает корреспондент URA.RU. При этом, по словам мэра, после выборов возможны отгулы. Приоритетным вопросом в ближайшие дни будет обеспечение безопасности на избирательных участках. «Перед нами стоят серьезные вызовы, которые необходимо решать в круглосуточном режиме», — отметил мэр. На пост главы государства претендуют четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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