16 марта 2024

В Екатеринбурге нашли мертвым пропавшего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад в Екатеринбурге. Екатеринбург, снег, прохожий, снегопад, проспект ленина, мужчина с сумками, мужчина в ушанке
Мужчину нашли мертвым в тот же день, когда он пропал Фото:

В Екатеринбурге вечером 16 марта нашли мертвым пропавшего Игоря Муханова. Его обнаружили в тот же день молодой человек вышел из дома и не вернулся, сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Пропал Муханов Игорь Олегович, 25 лет (1998 года рождения). Академический район, города Екатеринбург. 16 марта 2024 года вышел из дома и не вернулся. Найден. Погиб», — говорится в группе «ЛизаАлерт» «ВКонтакте».

О причине смерти мужчины волонтеры не уточнили. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Фото:

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В Екатеринбурге вечером 16 марта нашли мертвым пропавшего Игоря Муханова. Его обнаружили в тот же день молодой человек вышел из дома и не вернулся, сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». «Пропал Муханов Игорь Олегович, 25 лет (1998 года рождения). Академический район, города Екатеринбург. 16 марта 2024 года вышел из дома и не вернулся. Найден. Погиб», — говорится в группе «ЛизаАлерт» «ВКонтакте». О причине смерти мужчины волонтеры не уточнили. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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