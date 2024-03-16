В Екатеринбурге вечером 16 марта нашли мертвым пропавшего Игоря Муханова. Его обнаружили в тот же день молодой человек вышел из дома и не вернулся, сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Пропал Муханов Игорь Олегович, 25 лет (1998 года рождения). Академический район, города Екатеринбург. 16 марта 2024 года вышел из дома и не вернулся. Найден. Погиб», — говорится в группе «ЛизаАлерт» «ВКонтакте».
О причине смерти мужчины волонтеры не уточнили. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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