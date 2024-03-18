Бельгийский девелопер продаст свой последний актив в РФ инвесткомпании

19 марта 2024 в 04:31 Размер текста - 17 +

Логопарк в подмосковном Дмитрове может выкупить Central Properties (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бельгийский девелопер Ghelamco планирует продать российской инвесткомпании Central Properties свой единственный актив. Об этом рассказал источник, близкий к одной из сторон потенциальной сделки. «Бельгийский девелопер Ghelamco договаривается с российской инвесткомпанией Central Properties о продаже ей своего единственного актива — логопарка площадью 243 000 кв. м в подмосковном Дмитрове», — передает газета «Ведомости». Отмечается, что два консультанта, работавшие с обеими компаниями, подтвердили информацию. Ранее сообщалось, что группа Ceetrus, владеющая почти 300 торговыми центрами в Европе, хочет продать свои активы в России. Продажа коммерческой недвижимости позволит владельцам снизить риски от активов в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бельгийский девелопер Ghelamco планирует продать российской инвесткомпании Central Properties свой единственный актив. Об этом рассказал источник, близкий к одной из сторон потенциальной сделки. «Бельгийский девелопер Ghelamco договаривается с российской инвесткомпанией Central Properties о продаже ей своего единственного актива — логопарка площадью 243 000 кв. м в подмосковном Дмитрове», — передает газета «Ведомости». Отмечается, что два консультанта, работавшие с обеими компаниями, подтвердили информацию. Ранее сообщалось, что группа Ceetrus, владеющая почти 300 торговыми центрами в Европе, хочет продать свои активы в России. Продажа коммерческой недвижимости позволит владельцам снизить риски от активов в России.