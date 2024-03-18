18 марта 2024

Бельгийский девелопер продаст свой последний актив в РФ инвесткомпании

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Логопарк в подмосковном Дмитрове может выкупить Central Properties (архивное фото) Фото:

Бельгийский девелопер Ghelamco планирует продать российской инвесткомпании Central Properties свой единственный актив. Об этом рассказал источник, близкий к одной из сторон потенциальной сделки.

«Бельгийский девелопер Ghelamco договаривается с российской инвесткомпанией Central Properties о продаже ей своего единственного актива — логопарка площадью 243 000 кв. м в подмосковном Дмитрове», — передает газета «Ведомости». Отмечается, что два консультанта, работавшие с обеими компаниями, подтвердили информацию.

Ранее сообщалось, что группа Ceetrus, владеющая почти 300 торговыми центрами в Европе, хочет продать свои активы в России. Продажа коммерческой недвижимости позволит владельцам снизить риски от активов в России.

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Бельгийский девелопер Ghelamco планирует продать российской инвесткомпании Central Properties свой единственный актив. Об этом рассказал источник, близкий к одной из сторон потенциальной сделки. «Бельгийский девелопер Ghelamco договаривается с российской инвесткомпанией Central Properties о продаже ей своего единственного актива — логопарка площадью 243 000 кв. м в подмосковном Дмитрове», — передает газета «Ведомости». Отмечается, что два консультанта, работавшие с обеими компаниями, подтвердили информацию. Ранее сообщалось, что группа Ceetrus, владеющая почти 300 торговыми центрами в Европе, хочет продать свои активы в России. Продажа коммерческой недвижимости позволит владельцам снизить риски от активов в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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