Бельгийский девелопер продаст свой последний актив в РФ инвесткомпании

Бельгийский девелопер Ghelamco планирует продать российской инвесткомпании Central Properties свой единственный актив. Об этом рассказал источник, близкий к одной из сторон потенциальной сделки.
«Бельгийский девелопер Ghelamco договаривается с российской инвесткомпанией Central Properties о продаже ей своего единственного актива — логопарка площадью 243 000 кв. м в подмосковном Дмитрове», — передает газета «Ведомости». Отмечается, что два консультанта, работавшие с обеими компаниями, подтвердили информацию.
Ранее сообщалось, что группа Ceetrus, владеющая почти 300 торговыми центрами в Европе, хочет продать свои активы в России. Продажа коммерческой недвижимости позволит владельцам снизить риски от активов в России.
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