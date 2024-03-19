19 марта 2024

В Губахе власти намерены продать железнодорожный транспорт

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, тепловоз, жд
На аукцион будут выставлены два тепловоза Фото:

В Губахинском городском округе Пермского края власти рассчитывают выручить на продаже муниципального имущества в четыре раза больше денег, чем планировали изначально. Это следует из изменений, которые гордума внесла в прогнозный план приватизации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Документ размещен на сайте муниципалитета. На аукцион, в том числе, планируется выставить железнодорожный транспорт.

«Общая прогнозируемая сумма продажи муниципального имущества, включенного в план приватизации, 114 460 784,75 рублей, в том числе в 2024 году — 95 960 784,75 рублей; в 2025 году — 18 500 000,00 рублей.» — следует из документа.

В первоначально принятом гордумой Губахи документе указано, что от продажи имущества муниципалитет в 2024 году планировал получить 22,8 млн рублей. А в перечне объектов, планируемых к приватизации в текущем году, значился железнодорожный транспорт: два крана, два тепловоза и снегоочиститель. Власти оценили данное имущество 14 млн рублей.

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В Губахинском городском округе Пермского края власти рассчитывают выручить на продаже муниципального имущества в четыре раза больше денег, чем планировали изначально. Это следует из изменений, которые гордума внесла в прогнозный план приватизации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Документ размещен на сайте муниципалитета. На аукцион, в том числе, планируется выставить железнодорожный транспорт. «Общая прогнозируемая сумма продажи муниципального имущества, включенного в план приватизации, 114 460 784,75 рублей, в том числе в 2024 году — 95 960 784,75 рублей; в 2025 году — 18 500 000,00 рублей.» — следует из документа. В первоначально принятом гордумой Губахи документе указано, что от продажи имущества муниципалитет в 2024 году планировал получить 22,8 млн рублей. А в перечне объектов, планируемых к приватизации в текущем году, значился железнодорожный транспорт: два крана, два тепловоза и снегоочиститель. Власти оценили данное имущество 14 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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