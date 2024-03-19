В Губахе власти намерены продать железнодорожный транспорт

В Губахинском городском округе Пермского края власти рассчитывают выручить на продаже муниципального имущества в четыре раза больше денег, чем планировали изначально. Это следует из изменений, которые гордума внесла в прогнозный план приватизации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Документ размещен на сайте муниципалитета. На аукцион, в том числе, планируется выставить железнодорожный транспорт.
«Общая прогнозируемая сумма продажи муниципального имущества, включенного в план приватизации, 114 460 784,75 рублей, в том числе в 2024 году — 95 960 784,75 рублей; в 2025 году — 18 500 000,00 рублей.» — следует из документа.
В первоначально принятом гордумой Губахи документе указано, что от продажи имущества муниципалитет в 2024 году планировал получить 22,8 млн рублей. А в перечне объектов, планируемых к приватизации в текущем году, значился железнодорожный транспорт: два крана, два тепловоза и снегоочиститель. Власти оценили данное имущество 14 млн рублей.
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