Парень, чью племянницу забили до смерти, кошмарит район Екатеринбурга. Видео

В Екатеринбурге парень издевается над школьниками

20 марта 2024 в 19:29 Размер текста - 17 +

Полицейские уже нашли подростка (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Чкаловском районе Екатеринбурга подросток Кирилл (имя изменено) бьет и унижает сверстников. По словам информированного источника URA.RU, юноша может быть младшим братом девушки, у которой в декабре прошлого года до смерти забили двухлетнюю дочь в Первоуральске (Свердловская область). «Жалобы на него поступают давно. Его боятся, кажется, уже все подростки в Чкаловском районе. Он обзывает, унижает и бьет тех, кто младше его», — пояснил собеседник агентства. Один из таких эпизодов попал в соцсети. Видео было опубликовано в telegram-канале «Бандитский центр 18+». На нем Кирилл ставит на колени мальчика и заставляет принести извинения другому, чью маму тот якобы оскорбил в онлайн-игре. Юноша выполняет все требования, а в конце получает несколько ударов по лицу (от разных подростков, в том числе и от Кирилла). Все это время за происходящим наблюдали другие ребята. Их подначивала девочка, которая снимала видео. Родители пострадавшего, узнав о случившемся, обратились в 12-й отдел полиции. Сотрудники ПДН установили личности троих несовершеннолетних. «Ранее жалоб на них не поступало, никто из них не состоит на учете. Их вместе с родителями вызвали для дачи объяснений и установления личностей других участников конфликта», — сказали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Потерпевшего отправили в больницу, чтобы определить степень тяжести причиненного вреда здоровью. Также силовики проведут проверку в школе, в которой обучаются подростки. В распоряжении агентства не оказалось контактов Кирилла и его семьи (старшая сестра удалила аккаунт в соцсетях). URA.RU готово предоставить ему возможность высказаться. Двухлетняя девочка скончалась в Первоуральске 5 декабря 2023 года. По версии следствия, отчим долго избивал и убил малышку. На преступление он пошел из-за неприязни к ней. Первоуральский городской суд заключил мужчину под стражу. Потом материалы дела были переданы в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Ему продлили меру пресечения до 6 июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Чкаловском районе Екатеринбурга подросток Кирилл (имя изменено) бьет и унижает сверстников. По словам информированного источника URA.RU, юноша может быть младшим братом девушки, у которой в декабре прошлого года до смерти забили двухлетнюю дочь в Первоуральске (Свердловская область). «Жалобы на него поступают давно. Его боятся, кажется, уже все подростки в Чкаловском районе. Он обзывает, унижает и бьет тех, кто младше его», — пояснил собеседник агентства. Один из таких эпизодов попал в соцсети. Видео было опубликовано в telegram-канале «Бандитский центр 18+». На нем Кирилл ставит на колени мальчика и заставляет принести извинения другому, чью маму тот якобы оскорбил в онлайн-игре. Юноша выполняет все требования, а в конце получает несколько ударов по лицу (от разных подростков, в том числе и от Кирилла). Все это время за происходящим наблюдали другие ребята. Их подначивала девочка, которая снимала видео. Родители пострадавшего, узнав о случившемся, обратились в 12-й отдел полиции. Сотрудники ПДН установили личности троих несовершеннолетних. «Ранее жалоб на них не поступало, никто из них не состоит на учете. Их вместе с родителями вызвали для дачи объяснений и установления личностей других участников конфликта», — сказали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Потерпевшего отправили в больницу, чтобы определить степень тяжести причиненного вреда здоровью. Также силовики проведут проверку в школе, в которой обучаются подростки. В распоряжении агентства не оказалось контактов Кирилла и его семьи (старшая сестра удалила аккаунт в соцсетях). URA.RU готово предоставить ему возможность высказаться. Двухлетняя девочка скончалась в Первоуральске 5 декабря 2023 года. По версии следствия, отчим долго избивал и убил малышку. На преступление он пошел из-за неприязни к ней. Первоуральский городской суд заключил мужчину под стражу. Потом материалы дела были переданы в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Ему продлили меру пресечения до 6 июня.