В Курске мужчина убил пермячку, ударив ее ножом 20 раз

В Курске следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 41-летней пермячки. Ее убил местный житель, который нанес женщине более 20 ударов ножом.
«Следствием установлено, что подозреваемый и потерпевшая познакомились в соцсетях. После непродолжительного общения подозреваемый пригласил жительницу Перми в гости, после чего последняя согласилась приехать к нему на неделю. Ночью в ходе словесного конфликта, подозреваемый нанес потерпевшей 23 ножевых ранения в область шеи и туловища. Женщина скончалась на месте», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Курской области.
Подозреваемый в совершении убийства был задержан при содействии сотрудников вневедомственной охраны управления Росгвардии. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
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