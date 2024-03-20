20 марта 2024

В Курске мужчина убил пермячку, ударив ее ножом 20 раз

© Служба новостей «URA.RU»
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Убийство произошло после словесного конфликта
Убийство произошло после словесного конфликта Фото:

В Курске следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 41-летней пермячки. Ее убил местный житель, который нанес женщине более 20 ударов ножом.

«Следствием установлено, что подозреваемый и потерпевшая познакомились в соцсетях. После непродолжительного общения подозреваемый пригласил жительницу Перми в гости, после чего последняя согласилась приехать к нему на неделю. Ночью в ходе словесного конфликта, подозреваемый нанес потерпевшей 23 ножевых ранения в область шеи и туловища. Женщина скончалась на месте», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Курской области.

Подозреваемый в совершении убийства был задержан при содействии сотрудников вневедомственной охраны управления Росгвардии. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

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В Курске следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 41-летней пермячки. Ее убил местный житель, который нанес женщине более 20 ударов ножом. «Следствием установлено, что подозреваемый и потерпевшая познакомились в соцсетях. После непродолжительного общения подозреваемый пригласил жительницу Перми в гости, после чего последняя согласилась приехать к нему на неделю. Ночью в ходе словесного конфликта, подозреваемый нанес потерпевшей 23 ножевых ранения в область шеи и туловища. Женщина скончалась на месте», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Курской области. Подозреваемый в совершении убийства был задержан при содействии сотрудников вневедомственной охраны управления Росгвардии. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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